Janka Ledeckého zastavují na ulici s kočárkem a nevěří vlastním očím. „Něco nám asi uniklo," šeptají si kolemjdoucí

Janek Ledecký to popsal v talkshow Na kafeečko na Streamu, která vyšla 25. srpna 2025. Dostal na starost procházku s kočárkem, vyrazil do centra a sledoval, jak se čeští turisté do sebe strkají lokty a šeptají si: „Něco nám asi uniklo.“ Muž, kterého znají jako autora Jožina z bažin a otce olympijské šampionky Ester, přece nemůže mít malé dítě. Nebo může? Ledecký celou situaci bere s humorem. Realita je prostší a zároveň zajímavější, než si kolemjdoucí domýšleli.
Vnučka po synovi Jonášovi
V kočárku sedí dcera Jonáše Ledeckého, Jankova syna. Jonáš o ní veřejně promluvil v únoru 2025 pro iDNES, kde zmínil, že má „skoro dvouletou dceru“. Časově to odpovídá: Janek se stal dědečkem pravděpodobně někdy v roce 2023. Jenže o tom veřejnost prakticky nevěděla. Rodina Ledeckých patří k nejuzavřenějším v českém showbyznysu; Česká televize v materiálu ke svému dokumentu Janek Ledecký – Všechno bude fajn výslovně mluví o „přísně střeženém soukromí“.
A právě tohle soukromí je klíčem k celé záměně. Kdyby lidé věděli, že Janek má vnučku, kočárek by nevzbudil žádný rozruch. Protože to ale nevěděli, jediný možný výklad, který je napadl, bylo pozdní otcovství.
Proč záměna funguje tak snadno
Ledecký vypadá na svůj věk dobře, to je první ingredience. Druhá je prostředí: Praha 1 plná turistů, kteří ho poznávají, ale nesledují detaily jeho rodinného života. Třetí, a nejdůležitější, je informační vakuum. Veřejnost roky neviděla ani vnučku, ani běžný rodinný provoz Ledeckých. Stačil jeden obraz (známý zpěvák, kočárek, žádný kontext) a spekulace se spustila sama.
Sám Ledecký přitom říká, že centrum Prahy je pro něj paradoxně „největší inkognito“. Tatínkové jeho věku ho prý chápou okamžitě. Turisté ne.
Dědeček versus otec: jiná liga
Když Ledecký vychovával Ester a Jonáše, znamenalo to roky přizpůsobení režimu malých dětí, konec nočního života, domácí výuku mezi Prahou a Špindlerovým Mlýnem. Dědečkovství popisuje jinak, s nadhledem a radostí. V rozhovoru cituje bonmot kamaráda Mirka Vladyky, který roli dědečka shrnul do čtyř slov: „Ušpiníš a vrátíš.“
Jak často vnučku hlídá, Ledecký neupřesnil. Podle Jonáše ale rodina bydlí od sebe na pěší vzdálenost, takže logisticky má k malé blízko. Procházky po Praze 1 s kočárkem nejsou výjimečná událost, spíš běžný dědečkovský servis.
Třicet let se Zuzanou a domácí cenzor
Redakci VIPŽivot neuniklo, že v téže epizodě Na kafeečko Ledecký zavzpomínal i na to, jak potkal svou ženu Zuzanu. Chodili do stejného ročníku na právech, ale vážněji se potkali až kolem státnic. Zuzana se tehdy kamarádila s Jitkou Asterovou, která ji vytáhla na koncert kapely Žentour s tím, že tam hraje „šikovnej baskytarista“. Zbytek je třicetiletá historie.
Právě Zuzana podle dostupných zdrojů dlouhodobě rozhoduje o tom, co z rodinného života pronikne na veřejnost. Ledecký to v rozhovoru obchází diplomaticky, zmiňuje „domácí kritický bod“, přes který musí projít všechno, co řekne do médií. Výsledek je vidět: rodina, o které se toho ví pozoruhodně málo na to, jak známý její nejviditelnější člen je.
Kočárek jako lakmusový papírek
Celá historka z Prahy 1 ukazuje něco víc než jen vtipnou záměnu. Ukazuje, jak málo stačí k tomu, aby se z jednoho nevinného obrazu zrodila spekulace, zvlášť když jde o člověka, který si soukromí hlídá důsledněji než většina českých celebrit. Ledecký se tomu směje. A příště, až ho někdo uvidí s kočárkem, už bude vědět proč.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová