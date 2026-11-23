Na tenhle večer se na Letné chystali dlouho. Klub slavil 133 let od založení, do epet Areny v neděli 22. listopadu přišlo 16 073 diváků a Jonatan Brunes ve 29. minutě poslal Spartu do vedení. Pak se zápas rozpadl. Liberec otočil na 3:1 a po závěrečném hvizdu přišlo hodnocení, které podle přepisu serveru inFotbal z vysílání Oneplay Sport nemělo daleko k ortelu. Bývalý trenér Sparty Zdeněk Ščasný označil výkon za neomluvitelný. Pak jmenoval konkrétního hráče: krajního obránce Martina Suchomela.
Žádná výmluva neobstojí
Ščasný si možné alibi vyjmenoval sám. Reprezentační pauza, absence, slavnostní rámec výročního utkání. Žádný z těchto důvodů podle něj výkon nevysvětluje. „Spartě nevyšlo vůbec nic,“ shrnul a mluvil o jednom z nejhorších výkonů, jaké od letenského týmu viděl.
Výtky směřovaly do základů hry. Sparta se podle něj špatně pohybovala, ztrácela míče a branku soupeře prakticky neohrozila. Ve druhém poločase už podle exkouče „nebylo co řešit“. Křídla John Mercado a Alcócer byla dobře uhlídaná a od krajních obránců nedostala žádnou podporu, takže se do hry skoro nedostala.
Čísla mu dávají za pravdu. Sparta měla podle online přenosu 61 % držení míče, přesto Liberec vystřelil na branku šestkrát a domácí jen čtyřikrát. Liberec měl i víc rohů, 7:5. Míč vlastnil jeden tým, zápas druhý. Podle nás je to přesně ten obraz, o kterém Ščasný mluvil: Sparta útočila do organizovaného bloku, beci nenabíhali, křídla zůstala sama a přečíslení na stranách nepřišlo.
Proč právě Suchomel
Ščasný mluvil o celém týmu, ale u Suchomela byl konkrétní. Podle přepisu vytkl třiadvacetiletému odchovanci podprůměrný výkon a dva momenty, které zápas otočily.
Nastavení první půle: Suchomel podle Ščasného neuhlídal Lukáše Maška, který vyrovnal na 1:1. Sparta tak šla do kabiny bez náskoku, který od 29. minuty držela. 59. minuta: Po Suchomelově zákroku se kopala penalta. Mašek ji proměnil a Liberec vedl 2:1.
Pojistku na 3:1 přidal v 73. minutě Milan Lexa. Podle
reportáže na oficiálním webu Chance Ligy řídil liberecký obrat právě Mašek. Dvěma góly se posunul na šest ligových branek.
Suchomel nastupuje s dvojkou na zádech a v této sezoně odehrál deset ligových zápasů, celkem 685 minut. Má jednu asistenci, tři žluté karty, 81,1 % úspěšných přihrávek a vyhrál 49,4 % soubojů. Defenzivní postavení ho netrápí poprvé. Už v srpnu po utkání v Lyonu sám přiznal, že u druhého gólu špatně zavřel prostor. Tehdy šlo o jeden klíčový moment, teď o dva.
Oficiálně se o změně sestavy nemluví a klub ani trenér nic takového nenaznačili. Dá se ale čekat, že se Suchomelova pozice před dalším kolem dostane pod tlak. Veřejná kritika od bývalého kouče klubu se v kabině jen tak nepřehlédne.
Trenér i fanoušci mluví stejnou řečí
Ščasného verdikt nezazněl osamoceně. Trenér Brian Priske podle
iSportu v rozhovoru pro Oneplay Sport řekl, že výsledek byl velmi špatný, výkon ale ještě horší. Označil ho za nepřijatelný. Reagoval už během zápasu, když o přestávce stáhl Mercada.
Kotel byl ještě přímější. Pískot, výzvy, ať hráči sundají dresy, skandování „Priske ven“. Podle iSportu klub svolal mimořádné zasedání představenstva k neuspokojivým výsledkům áčka a vedení řešilo i trenérovu pozici.
Na druhé straně stál spokojený Branislav Fodrek. Liberecký kouč mluvil o zasloužené výhře a o hrdosti na své hráče. Slovan si tak upevnil druhé místo.
Tabulka, která bolí
Porážka s Libercem není výkyv, ale další díl série. Sparta nevyhrála pět soutěžních zápasů v řadě: remíza 1:1 v Plzni, porážka 1:3 s Bournemouthem v Evropské lize, bezbranková remíza s Bohemians, pohárová prohra 0:2 s Baníkem a teď Liberec. Výhra 5:1 nad Slováckem zůstává v posledních týdnech osamocenou světlou chvílí.
Horní část tabulky po 15 kolech podle
databanky iDNES:
Pořadí Tým Body 1. Slavia 37 2. Liberec 29 3. Mladá Boleslav 28 4. Sparta 24
Třináct bodů na Slavii. Pět na Liberec. A čtvrté místo drží Sparta jen díky skóre před Teplicemi a Olomoucí. Domácí prostředí přitom bývalo oporou: na Letné získala 15 bodů ze sedmi zápasů, venku jen 9 z osmi. Liberec ukázal, že ani Letná už nic nezaručuje.
Titul matematicky ztracený není, do konce základní části zbývá ještě dlouho a pak přijde nadstavba. Podle nás ale Sparta řeší vážnější otázku než ztrátu bodů. Jde o to, jestli tým v tomhle složení a rozpoložení vůbec odpovídá ambicím klubu, který chce hrát o titul. Ščasný ji ve studiu nahlas nevyslovil, z jeho hodnocení ale čiší.
Zlín jako první zkouška
Další ligový zápas čeká Spartu 29. listopadu od 18:00 ve Zlíně. Výhra by ji posunula na 27 bodů a v závislosti na výsledcích Boleslavi a Liberce by mohla snížit ztrátu na druhé či třetí místo. Na Slavii by i tak zůstalo velké manko.
Proti Zlínu budeme sledovat hlavně to, co Ščasný vypíchl: jestli se krajní obránci zapojí do útoku, jestli křídla dostanou podporu a jestli Sparta dokáže z držení míče vytěžit víc než čtyři střely na branku.
Výroční zápas měl být oslavou 133 let historie. Skončil pískotem, výzvami ke svlékání dresů a jménem jednoho mladého beka v televizním rozboru. Ve Zlíně už nepůjde o oslavy, ale o to, jestli tenhle tým dokáže hrát fotbal, jaký od sebe Sparta čeká.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl