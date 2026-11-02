Dovolená v exotické destinaci může začít nepříjemným překvapením. Na letišti vám bez souhlasu otevřou i zamčený kufr

Kufr se může otevřít i bez vás
Novinku oznámila thajská vláda a v platnosti je od 16. října 2026. Jak informoval thajský deník The Nation, bezpečnostní pracovníci na letištích v Thajsku mohou od té doby otevřít odbavené zavazadlo i ve chvíli, kdy jeho majitel už dávno sedí v odletové hale. Pravidla vycházejí z nového nařízení thajského Úřadu pro civilní letectví (CAAT). Podle pokynů společnosti Airports of Thailand, která spravuje i hlavní letiště v Bangkoku Suvarnabhumi, přitom přítomnost cestujícího při kontrole není nutná.
Úřady zdůrazňují, že nejde o plošné prohledávání všech kufrů. Zavazadlo se smí otevřít jen tehdy, když rentgen při kontrole ukáže předmět, u kterého je důvodné podezření, že do letadla nepatří. Kufr pak putuje do vyhrazeného prostoru, kde ho smějí otevřít jen pověření pracovníci, a celou kontrolu musí natáčet kamera. Dovnitř pak vloží oznámení, že bylo zavazadlo prohledáno. Zabavené zakázané věci podle letištní správy cestujícímu nevracejí.
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Thajský úřad pro civilní letectví novinku hájí tím, že odpovídá mezinárodním standardům bezpečnosti letectví. Podobně podle něj postupují i další země v regionu a kontrola bez majitele má pomoci předejít zbytečnému zdržení letů.
Zámek, za který nikdo nezaplatí
Nejvíc emocí mezi cestujícími vyvolala pasáž o zámcích. Když má kufr zámek s certifikací TSA, mohou ho pracovníci otevřít univerzálním klíčem a zase zamknout, aniž by cokoli poškodili. U ostatních zámků si ale poradí jinak. Letištní pokyny počítají i s přeštípnutím visacího zámku, rozříznutím pásku nebo zipu a za takové poškození cestující podle nich nedostane žádnou náhradu.
Za první týden přes tisíc zakázaných věcí
Jak kontroly vypadají v praxi, ukázalo druhé bangkocké letiště Don Mueang. Mezi 16. a 22. říjnem tam podle zpravodajského serveru The Thaiger otevřeli 927 odbavených zavazadel a našli v nich 1 122 zakázaných nebo nevyhovujících předmětů. Nejčastěji šlo o powerbanky, zapalovače, elektronické cigarety a další zařízení na baterie. Úřadující ředitel letiště Pokpong Suwanmolee vzkázal, že letiště bude pravidla dál vymáhat, a cestující požádal o spolupráci s bezpečnostní kontrolou. Powerbanky a náhradní lithiové baterie do odbaveného zavazadla nesmějí vůbec. Patří do příručního, a to jen v kapacitě, kterou povoluje konkrétní letecká společnost. Úřady připomínají, že baterie mohou způsobit požár nebo zkrat, a to zvlášť v nákladovém prostoru letadla.
Otevřené kufry, za které letiště nemůže
Krátce po spuštění pravidel se na sociálních sítích začaly objevovat fotky a stížnosti cestujících, kteří po příletu našli svůj kufr zjevně otevřený. Jeden z příspěvků se týkal letu společnosti Hainan Airlines z letiště Suvarnabhumi do čínského Čchung-čchingu z 19. října. Letiště podle malajsijského deníku The Star prověřilo záznamy z kamer i provozní data a zjistilo, že kufr prošel běžnou kontrolou bez nálezu a jeho pracovníci ho vůbec neotvírali. Cestujícímu doporučilo obrátit se na aerolinku, případně na policii.
Úřad pro civilní letectví podle The Thaiger prověřil celkem čtyři podobné stížnosti. U dvou mezinárodních odletů kamery ukázaly, že nešlo o kontrolu podle nových pravidel. Ve třetím případě cestující přiletěl do Thajska ze zahraničí, takže jeho kufr kontrolovali podle pravidel výchozího letiště. Jen u jednoho vnitrostátního letu pracovníci zavazadlo opravdu otevřeli, protože v něm rentgen odhalil zařízení na baterie. Cestující neměl zámek TSA, a tak mu přestřihli zip a dovnitř vložili předepsané oznámení.
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Co si pohlídat před cestou
Úřady i letiště radí turistům několik jednoduchých kroků. Před balením si projít seznam zakázaných věcí u své aerolinky, powerbanku dát do příručního zavazadla, cennosti a důležité doklady nenechávat v kufru a pořídit si zámek TSA. Úřad pro civilní letectví doporučuje také vyfotit si obsah kufru před zavřením a samotné zavazadlo při odbavení. Fotky pak poslouží jako důkaz, kdyby se něco ztratilo nebo poškodilo.
Když kufr dorazí poškozený nebo v něm něco chybí, je potřeba se obrátit přímo na leteckou společnost, která za odbavená zavazadla odpovídá po celou cestu. Při podezření na krádež lze podat také oznámení na policii.
Další změna čeká cestující, kteří si dovolenou naplánovali na listopad. Od 1. listopadu přestanou bezpečnostní pracovníci na letišti Don Mueang používat ruční detektory kovů a místo nich přejdou na prohmatání oděvu, pokud bude po průchodu rámem potřeba další kontrola. Jak upozornil The Thaiger, letiště počítá s tím, že kontrola může zvlášť ve špičce trvat déle. Cestující žádá, aby si kovové předměty připravili už ve frontě a aby bezpečnostní pracovníky předem upozornili na zranění, implantovaný zdravotnický prostředek nebo těhotenství.
Zdroje: The Nation, The Thaiger, The Star, Airports of Thailand