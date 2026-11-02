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Dovolená v exotické destinaci může začít nepříjemným překvapením. Na letišti vám bez souhlasu otevřou i zamčený kufr

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Kufr sbalený, zámek zaklapnutý a v hlavě už jen pláž, teplé moře a první večer na dovolené. Kdo se v nejbližších týdnech chystá do exotických destinací, měl by ještě před odjezdem zbystřit. Na některých letištích totiž platí nová pravidla, která se týkají zavazadel odbavených do podpalubí. Na sociálních sítích kvůli nim během pár dní vyrostla vlna nejistoty a úřady musely veřejně vysvětlovat, za jakých okolností a proč smějí otevřít cizí kufry.
Dovolená v exotické destinaci může začít nepříjemným překvapením. Na letišti vám bez souhlasu otevřou i zamčený kufr

Dovolená v exotické destinaci může začít nepříjemným překvapením. Na letišti vám bez souhlasu otevřou i zamčený kufr

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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