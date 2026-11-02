Lepidlo po odstraněném štítku nemusí na povrchu zůstat navždy. Několik snadných postupů ho odstraní beze stopy

Jakmile sundáte dálniční známku, cedulku, cenovku nebo jiný papírový štítek z jakéhokoliv povrchu, zůstane po něm lepidlo.
Tento nešvar nezpůsobuje sice žádné závažné funkční potíže, ale na zbytky lepidla zpod štítku může sedat prach nebo jiné nečistoty a vy se k němu
budete lepit pokaždé, když na předmět sáhnete nebo ho vezmete do ruky. Existuje řada způsobů, jak se lepidla zbavit. Některé z nich jsou založeny na důvtipu a je potřeba je mít na mysli před strhnutím štítky, u jiných přijde na řadu chemie, občas však stačí síla. Fotografie: Flickr Zapojte do odlepování teplo
V některých případech můžete zcela předejít tomu, že lepidlo na povrchu zůstane, nebo můžete alespoň snížit jeho množství na nezbytné minimum. Stačí přitom
při odlepování štítku použít teplo, pomocí něhož ho nahřejete, čímž se lepidlo rozpustí a povolí. V důsledku zahřívání nebude tolik držet a půjde dolů spolu se strhávaným papírkem. Pokud nemáte horkovzdušnou pistoli, zkuste obyčejný fén nebo sílu slunečních paprsků. Fotografie: Unsplash
Avšak můžete si takto pomoci i poté, co už štítek strhnete a stále vám na předmětu zůstává trocha lepidla. Po nahřátí se uvolní a jelikož už nebude tolik držet, půjde snáz sundat.
Vezměte si k tomu do ruky nějaký předmět, na který se lepidlo přichytí namísto povrchu, na němž je právě teď. Skvěle poslouží zmuchlaný ubrousek, kus papíru nebo hadřík, jímž už nehodláte čistit ani leštit žádné jiné plochy.
Zkuste použít to, co máte zrovna po ruce
Podle některých zdrojů skvěle pomáhá odstranit lepidlo obyčejné máslo. Jednoduše ho vytáhněte z lednice, nožem odkrojte silnější vrstvu a na hodinu ji položte na zbytky lepidla.
Tuk z másla rozpustí pozůstatky po štítku a mastnota zajistí, že na povrch již nebude držet. Podobně působí i majonéza, jíž budete muset vyklopit větší množství na dané místo a nechat po několik minut působit. Fotografie: Unsplash
Pokud nejde o nádobí, krabičky na potraviny či jiné předměty, s nimiž přijde do kontaktu jídlo, můžete vyzkoušet i
obyčejný aerosol známý jako WD-40. Tento univerzální pomocník každého řemeslníka dokáže efektivně rozpustit lepidlo. Zvláště účinný je pak na skleněném a keramickém povrchu, kdy ho stačí na pozůstatky štítku nastříkat a nechat přibližně půl hodiny působit. Na měkčí materiály buďte opatrní
Skvělou pomůckou na odstraňování nálepek je obyčejná žiletka na holení vousů. Nesmíte však brát jednorázové břity osazené v plastu, ale klasické staré plátky.
Z pevných povrchů půjde lepidlo snadno, stačí je lehce namočit, abyste je příliš neškrábali. Měkčí materiál však téměř vždy přijde k úhoně, s čímž musíte počítat. Někdy je lepší sáhnout po obyčejné gumě na mazání tužky a na sucho jí jezdit po vrstvě lepidla
Zdroj:
Goodhouse
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Po strhnutí štítku vám na jakémkoliv povrchu zůstane lepidlo, to však lze překvapivě snadno odstranit appeared first on BydlímeÚtulně.cz.