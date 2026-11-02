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Lepidlo po odstraněném štítku nemusí na povrchu zůstat navždy. Několik snadných postupů ho odstraní beze stopy

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Jakmile sundáte dálniční známku, cedulku, cenovku nebo jiný papírový štítek z jakéhokoliv povrchu, zůstane po něm lepidlo.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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