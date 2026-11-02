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Čeští důchodci tahají za kratší konec. Slovákům přibude v průměru 600 Kč, jim jen 304 Kč

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Dennívýzva
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V lednu se zvýší důchody Čechům i Slovákům. Každá země ale přidává […]
Čeští důchodci tahají za kratší konec. Slovákům přibude v průměru 600 Kč, jim jen 304 Kč

Čeští důchodci tahají za kratší konec. Slovákům přibude v průměru 600 Kč, jim jen 304 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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