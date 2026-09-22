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Kolik skutečně stojí 90 minut pečení na 180 °C? Jedna běžná chyba účet zbytečně navyšuje

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Elektrická trouba má vysoký příkon, při běžném pečení ale topná tělesa nepracují naplno po celou dobu. Hodina až hodina a půl provozu proto obvykle neznamená desítky korun navíc. Spotřebu však zbytečně zvyšuje časté otevírání dvířek, dlouhé předehřívání i nevhodně zvolený režim.
Kolik skutečně stojí 90 minut pečení na 180 °C? Jedna běžná chyba účet zbytečně navyšuje

Kolik skutečně stojí 90 minut pečení na 180 °C? Jedna běžná chyba účet zbytečně navyšuje

Zdroj: generováno Al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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