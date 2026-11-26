Annaleine byla hluboce šokována, když zjistila, že na jejím pozemku na Havaji byl omylem postaven dům. Situace se ještě více komplikovala, když byla zažalována.
V roce 2018 Annaleine, známá také jako „Anne“, koupila pozemek o velikosti jednoho akru na Havaji
za necelých 22 000 dolarů (přibližně 506 000 českých korun) v aukci. Měla v plánu postavit na pozemku svůj vysněný dům z udržitelných materiálů, který by harmonicky zapadal do okolní přírody a nabízel výhled na oceán. Případ se odehrál na Havaji v USA a v roce 2024 o něm psaly weby InsideEdition a Hawaii News Now. Její plány s pozemkem
Sen této ženy se však brzy proměnil v noční můru, a to když zjistila, že její pozemek byl
omylem vyrovnán buldozerem a byl na něm postaven dům. Podle webu InsideEdition tuto zprávu obdržela od realitního agenta, který jí sdělil, že dům byl prodán. Zpočátku si myslela, že jde o žert, ale brzy pochopila, že situace je vážná.
Developer domu, který vlastnil sousední pozemek, se omluvil za chybu a navrhl mimosoudní
vyřešení situace tím, že nabídl výměnu za pozemek stejné velikosti a hodnoty. Annaleine toto ale odmítla, protože pozemek, který vybrala, splňoval specifické požadavky založené na souřadnicích, pozici hvězd, numerologii a jejím znamení zvěrokruhu. Její případ se následně dostal i do televizního vysílání na stanici Hawaii News Now.
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Po jejím odmítnutí se situace zhoršila a byla na ni podána žaloba. Žaloba byla podána také proti společnosti, která dům postavila,
a proti hrabství, které vydalo stavební povolení. Její právní zástupce označil celou situaci za neuvěřitelnou a zdůraznil, že chyba developeru nemůže být jednoduše napravena tím, že dojde k výměně pozemku za jiný.
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Zatímco spor může trvat roky, Annaleine se snaží zůstat silná a naučila se během tohoto procesu mnoho o sobě.
Přestože je to pro ni emocionálně náročné, snaží se zůstat vyrovnaná a uplatňovat v praxi to, co vyučuje jako energetická léčitelka. O dalším boji ohledně pozemku, se kterým se potýká zemědělec, jsme čtenáře webu Svět kreativity informovali v nedávném článku.
Článek
Žena před lety koupila pozemek za necelých 22 000 dolarů. Developer na něm omylem postavil cizí dům pochází z webu Světkreativity.