Exteriér retro tramvaje zůstává ve stejné podobě jako v minulém roce, cestující se však mohou těšit na nové dekorace a polepy v interiéru. Kloubový autobus letos úplně poprvé oblékne vánoční kabát doplněný světelnou výzdobou. Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) zatím odtajnily jen fotografii nazdobené tramvaje. Její interiér, stejně jako celý autobus, uvidí veřejnost až v neděli.
„Vánoční tramvaj k sobě letos dostane bratříčka v podobě vánočního autobusu. Pevně věřím, že oba vozy potěší všechny generace občanů i návštěvníků Plzně,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký (ANO). „Vánoční tramvaj si v minulých letech získala obrovskou oblibu. Proto jsem velmi rád, že letos sváteční atmosféru v MHD rozšíříme i do těch částí Plzně, kam nevedou koleje. Vánoční autobus tak přiveze radost i cestujícím na lince 30,“ doplnil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar (STAN).
Loni se plzeňská „vánočka“ proměnila v zelenou chaloupku na kolejích a lidem se líbila. I proto se PMDP rozhodly vzhled tramvaje pro letošní rok neměnit. Designéři se tentokrát více zaměřili na výzdobu interiéru. Cestující se mohou těšit na doplněné polepy na kabinách řidiče nebo na nově polepené pískovníky pod sedačkami. Strop i vánoční stromeček ozdobí nové vánoční dekorace a řetězy.
Novinkou letošního roku je vánoční autobus, který díky spolupráci s úřady městských obvodů 1 až 4 poprvé vyjede do plzeňských ulic. Dopravní podnik vybral kloubový autobus Solaris Urbino 18 NEW, na který byl instalován celovozový polep. Aby ladil s vánoční tramvají, byl navržen ve stejném stylu. Místo zelené však dostal červený kabát. Chybět nemohou ani svítící girlandy či světelné krápníky visící ze střechy vozu.
„Jsme rádi, že se nám díky spolupráci s městskými obvody podaří vánoční tramvaj doplnit i o vánoční autobus. U něj jsme se zaměřili na venkovní vzhled, aby byl v ulicích nepřehlédnutelný. Pokud se setká s podobně pozitivními ohlasy jako vánoční tramvaj, tak v příštích letech rozšíříme výzdobu také do interiéru,“ uvedl generální ředitel PMDP Jiří Ptáček.
V populární mezinárodní anketě o nejkrásnější vánoční tramvaj, kterou už od roku 2017 pořádá dopravní magazín MHD86, skončila loni plzeňská „vánočka“ na druhém místě. Jako vždy vyhrál maďarský Miskolc.
Jízdní řád vánočních vozů
Vánoční vozy se veřejnosti poprvé společně představí 29. listopadu. Oba vozy budou v 16 hodin přistaveny do obratiště U Zvonu, kde si je mohou návštěvníci prohlédnout a pořídit fotografie. Přibližně po 40 minutách pak vyjedou na okružní jízdy na Mikulášské náměstí a zpět. Nástup i výstup bude možný pouze v obratišti U Zvonu a jízdy budou zdarma.
Tramvaj bude vyjíždět v 16:40, 16:55, 17:10, 17:25, 17:40, 17:55 a v 18:10, s tím, že při poslední jízdě bude tramvaj z Mikulášského náměstí pokračovat po trase linky 1 do zastávky Vozovna Slovany s odbavováním na všech zastávkách. Autobus bude vyjíždět v 16:47, 17:02, 17:17, 17:32, 17:47 a 18:02.
Od pondělí 30. listopadu budou vánoční vozy jezdit na pravidelných linkách. Vánoční tramvaj bude v pracovních dnech jezdit na lince 2, v sobotu na lince 1 a v neděli a o svátcích na lince 4. Vánoční autobus bude v pracovních dnech, o víkendech i svátcích nasazován na linku 30.
Aktuální polohu pak bude možné sledovat na mapě provozu na webu Jízdních řádů nebo v mobilní aplikaci Moje PMDP. Tramvaj bude označena zeleným stromečkem a autobus modrou hvězdičkou. Další informace o vánočních vozech naleznou cestující na webových stránkách PMDP.