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Plný signál Wi-Fi neznamená funkční internet. Problém může být v domácí síti i v přípojce

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Silný symbol Wi-Fi potvrzuje bezdrátové spojení s domácí sítí, sám ale nezaručuje přístup do internetu. Router a zařízení napojující domácnost k poskytovateli mají různé úkoly. I když se obě funkce vejdou do jedné krabičky, porucha na vnější straně může nechat místní síť dál fungovat.
Plný signál Wi-Fi neznamená funkční internet. Problém může být v domácí síti i v přípojce

Plný signál Wi-Fi neznamená funkční internet. Problém může být v domácí síti i v přípojce

Zdroj: rawpixel.com / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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