Senát schválil vyšší platby za státní pojištěnce. Zdravotnictví má získat asi 13 miliard navíc
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Senát schválil vyšší platby za státní pojištěnce. Zdravotnictví má získat asi 13 miliard navícZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 09:26
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