Tři zápasy, dvě úplně jiné cesty
Český tým zvládl čtvrtfinále s Kanadou relativně čistě. Tomáš Macháč získal úvodní bod a Jiří Lehečka porazil Félixe Augera-Aliassimea 7:6, 6:2. Rozhodující čtyřhra nebyla potřeba, protože Češi uzavřeli sérii 2:0. Pro kapitána Tomáše Berdycha je to mimořádně důležitá okolnost: v turnaji koncentrovaném do jediného týdne neznamená rychlé vítězství jen psychickou úlevu, ale také jednodušší práci s regenerací.
Itálie šla dál úplně jinou cestou. Ve čtvrtfinále proti Jižní Koreji potřebovala všechny tři zápasy. Až Matteo Berrettini s Andreou Vavassorim vybojovali rozhodující bod v deblu po dvou tie-breacích 7:6(2), 7:6(11). Druhá zkrácená hra se tak protáhla do okamžiků, v nichž každé podání nebo return znamenalo možnost ukončit celou sérii. Itálie nakonec postoupila 2:1, ale vybojovaný postup zároveň ukázal, že favorizované mužstvo není nedotknutelné.
Rozdíl, který se v žebříčku neobjeví
Itálie vstupuje do semifinále jako tým usilující o čtvrtý triumf v řadě. To je výhoda, kterou nelze jednoduše vyčíst z aktuálního postavení jednotlivých hráčů. Má zkušenost s rozhodujícími sériemi, se zvládáním tlakových situací i s očekáváním domácích diváků. Přitom stejná očekávání mohou fungovat dvojím způsobem. Hala v Boloni může italský tým dodat energii, ale také zvyšuje cenu každé nečekané ztráty.
Češi si ve čtvrtfinále ověřili jiné přednosti. Macháč i Lehečka dokázali přinést singlové body, takže mužstvo nemuselo spoléhat jen na jednoho úspěšného lídra. To je pro formát, v němž se hrají dvě dvouhry a případná čtyřhra, naprosto zásadní. Síla prvního singlisty totiž nestačí, pokud druhý pravidelně ztrácí a rozhodnutí pak přechází na deblový pár.
Berdychův problém: koho poslat do nejdůležitějšího utkání
Tomáš Berdych má v nominaci Lehečku, Macháče, Jakuba Menšíka, Patrika Rikla a Adama Pavláska. Rozhodnutí o nasazení není jen otázkou osobního žebříčku, protože Davis Cup má specifickou dynamiku. Kapitán musí brát v úvahu povrch, aktuální zdravotní stav, psychickou připravenost i pravděpodobné varianty soupeřových sestav.
Ve hře je ještě jeden taktický detail. Italský postup přes Koreu ukázal, že čtyřhra může být i proti výraznému papírovému outsiderovi vysoce vyrovnanou disciplínou. Česko má šanci těžit z kvalit singlistů, ale nesmí považovat debl za pouhý záložní plán. Pokud dojde na rozhodující utkání, může být rozdíl mezi dobře připravenou dvojicí a improvizovaným řešením zásadnější než desítky míst ve světovém žebříčku.
Proč je to větší příběh než návrat mezi čtyři nejlepší
Berdych byl součástí českých vítězných týmů z let 2012 a 2013. Dnes už nejde o to, aby nové mužstvo do detailu opakovalo způsob, jímž tehdy vyhrával on s Radkem Štěpánkem. Přesto je historická zkušenost kapitána výhodou. Může svým hráčům předat nejen taktické poznámky, ale i poznání, jak se v reprezentačním týdnu mění atmosféra s každým postupem.
Pokud Češi uspějí nad Itálií, nebude to jen překvapivé vyřazení domácího favorita. Bude to potvrzení, že současná generace má skutečný týmový potenciál pro boj o trofej. Pokud ne, zůstane důležité, že se mezi nejlepší dostala díky dvěma kvalitním dvouhrám, nikoli šťastnému losu či jediné výjimečné výměně.
Semifinále jako test přítomnosti, ne minulosti
Davis Cup se vždy snadno vypráví přes slavné předchůdce. Itálie má vlastní úspěšnou historii posledních let, Česko se vrací k éře Berdycha a Štěpánka. Jenže v pátek budou rozhodovat současní hráči, jejich rozhodování ve výměnách a schopnost zvládnout momenty, kdy se vývoj setu přestane podobat očekávání.
Lehečka a Macháč už ukázali, že dokážou dovést český tým do semifinále. Teď musí dokázat, že umějí hrát i proti soupeři, který přesně ví, jak v takové fázi turnaje vítězit.
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1. Reuters – Česko/Kanada; 2. Reuters – Itálie/Jižní Korea; 3. Davis Cup – rozpis finálového turnaje; 4. Davis Cup – historický kontext italské série.