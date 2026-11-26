Piniový les, písečná pláž kousek od práce a celé léto v Itálii. Tak si sezónní brigádu v Toskánsku představuje leckdo. Michaela Šticová z jižní Moravy ji zažila na vlastní kůži. Pro magazín Apetit popsala i místo, které se na pohlednice nevejde: kde po směně spal personál obřího kempu.
Dvě party v jedné buňce
Do velkého prázdninového areálu na toskánském pobřeží odjela Šticová v roce 2012. Bylo jí 24 let a nastoupila jako servírka. Zaměstnanci podle jejího vyprávění tehdy bydleli v malých mobilheimech, kterým se říkalo le cabine. Na pár metrech čtverečních byla patrová postel, skříň, police, lednička a maličká koupelna.
Každá buňka byla navíc rozdělená příčkou na dvě části. Druhou polovinu obývali kolegové a příčka mezi nimi tlumila jen málo. „Soukromí? To bylo spíš takové italské přání!“ uvedla pro magazín Apetit Michaela Šticová, autorka projektu Italský sen.
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Pohodlí nepřidávalo ani počasí. Kabina se podle Šticové během sezóny proměňovala ze sauny ve vlhkou a studenou buňku a o společnost hmyzu nebyla nouze.
Obr mezi kempy
Podle Šticové hostil areál v době, kdy tam začínala, v létě až 8 000 návštěvníků. Leží v piniovém lese a pláž je odtud kousek pěšky. Za nákupy, jídlem ani zábavou včetně velkého koupaliště nemuseli hosté vůbec vycházet za bránu.
Šticová obsluhovala ve velké restauraci v areálu. V nejrušnějších týdnech prostírala tytéž stoly za jeden večer i potřetí. Název areálu najdete v původním vyprávění, které uvádíme mezi zdroji pod článkem.
Přečtěte si také: Kdo jede v zimě autem do Itálie, ať si zkontroluje zimní výbavu. Policie za ni rozdává pokuty i 8 400 Kč V restauraci kempu pro tisíce hostů se podle Šticové v nejrušnějších týdnech prostíraly tytéž stoly za jeden večer i třikrát. Ilustrační foto. Zdroj: Matheus Bertelli / Pexels. Smlouva patří do kufru jako první
Kdo by chtěl na podobnou brigádu, nepotřebuje jako Čech v Itálii pracovní povolení. Ve mzdě, pracovní době, při propouštění i v ochraně zdraví při práci má stejná práva jako Italové. Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje vždy vyžadovat písemnou smlouvu a síť EURES radí na uzavření smlouvy trvat. Podle příručky Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) byste z ní měli vyčíst:
kolik dostanete zaplaceno, jakou práci a kde budete dělat, na jak dlouho smlouva platí, kolik hodin týdně nebo měsíčně odpracujete, jestli máte nárok na placené volno.
Jednotnou zákonnou minimální mzdu Itálie nemá. Kolik musí zaměstnavatel zaplatit, určují národní kolektivní smlouvy. Ty platí i pro lidi mimo odbory. Na severu se obecně platí víc než na jihu.
Přečtěte si také: Kde se těžilo uhlí, roste obří jezero. Plné ho uvidí až Češi v roce 2160 Proč se do kabiny vracela
Šticová se přes všechno nepohodlí vracela do kabiny dalších sedm sezón a postupně si ji zabydlela. S kolegy ze zaměstnaneckých kabin prožila spoustu večerů, na které nezapomene.
Méně romantickou tvář sezónní práce ukazují data za celý toskánský cestovní ruch. Podle studie institutu IRPET z června 2026 mělo v roce 2023 roční příjem pod hranicí pracovní chudoby 37 % lidí pracujících v tomto oboru. V průměru všech odvětví to bylo 22 %. Polovina zaměstnaných je mladší 35 let a mladí obor často opouštějí.
Bydlení, daňové číslo a pojišťovna
Když bydlení zajišťuje zaměstnavatel, ptejte se na podmínky předem. ELA v příručce z října 2023 doporučuje, aby ubytování bylo slušné a splňovalo zdravotní a bezpečnostní standardy dané země. Nájem by neměl být nepřiměřený vzhledem k čisté mzdě a neměl by se automaticky strhávat z výplaty.
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Ještě před prvním pracovním dnem budete potřebovat codice fiscale, tedy italské daňové číslo. Vydává ho úřad Agenzia delle Entrate a stačí k tomu doklad totožnosti. Zaměstnavatel pak musí váš nástup ještě před začátkem práce nahlásit institucím INPS a INAIL.
Nástupem do práce v Itálii přestáváte být pojištěncem české zdravotní pojišťovny. Do 8 dnů od nástupu jí to musíte oznámit a vrátit evropský průkaz EHIC, jinak hrozí pokuta a úhrada péče, kterou jste mezitím čerpali. Po návratu se u pojišťovny znovu přihlaste a doložte zahraniční pojištění, třeba formulářem S1 nebo E 104, aby po vás nechtěla doplatek pojistného. Podrobnosti pro svou situaci si ověřte u poradců EURES na úřadu práce a u své zdravotní pojišťovny.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/up-cz/italie-1, https://eures.europa.eu/seasonal-worker-guide-your-rights-2021-09-30_cs, https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2023-10/declared_seasonal_work_guide_CS.pdf, https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2023-10/declared_seasonal_work_guide_EN.pdf, https://www.vzp.cz/o-nas/informace/zivotni-situace/zahajeni-vydelecne-cinnosti-v-jinem-state-eu-ehp, https://www.irpet.it/wp-content/uploads/2026/07/Flash-Lavoro-68_2026-Approfondimento.pdf, https://alanrogers.com/campsite/camping-park-albatros-tuscany, https://parkalbatros.huopenair.com, https://parkalbatros.huopenair.com/useful-info, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/ceska-v-italii-toskansko-prace-ubytovani-italsky-sen
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