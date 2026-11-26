Hosté na oslavě šedesátin Lucie Bílé v Otvovicích dostali překvapení, se kterým nikdo nepočítal. Zpěvačka jim pustila klip k písni Pupy a na záběrech byla její vlastní svatba. O obřadu do té doby nevěděla většina příbuzných ani přátel. Ženicha přitom kdysi poprvé uviděla jen zezadu, když se potřebovala rychle ztratit z očí davu.
Úkryt za zády neznámého muže
Psal se rok 2015 a v Hudebním divadle Karlín měla obnovenou premiéru Carmen. Na večírku po představení se kolem zpěvačky tlačila spousta lidí. Podle jejího vyprávění z roku 2026 chtěla uniknout novinářům, a tak se schovala za nejvyššího muže v místnosti, který k ní stál zády a kterého vůbec neznala. Dřív tutéž historku líčila tak, že utíkala před fanoušky.
Lidem kolem pak tvrdila, že je to její nový přítel a že by oba rádi měli klid. Neznámý muž hru přijal a objal ji kolem ramen. Na premiéru navíc přišel se svou matkou, takže Bílá hned první večer poznala i budoucí tchyni.
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V pořadu Showtime televize Prima v dubnu 2026 oba manželé shodně řekli, že šlo o víc než náhodu. S matkou prý ten večer mohli jít úplně jinam. Radek Filipi mluví rovnou o osudu.
Trenér, řidič a mistr světa
Muž, za kterého se zpěvačka schovala, se jmenuje Radek Filipi a je o 17 let mladší než ona. Pochází z Ostravska a za sebou má pestrou pracovní dráhu:
v Praze dlouho pracoval jako fitness trenér, později jezdil jako řidič na magistrátu, nakonec začal dělat road manažera přímo Lucii Bílé. Přečtěte si také: Michal David 10 let vychovával svého vnuka. Teď spolu hráli před 20 000 lidmi
K tomu všemu je silák. Podle Deníku se v roce 2019 na šampionátu v Brazílii stal mistrem světa v benchpressu, tedy v tlaku činky vleže na lavici. Působí tak jako člověk, za kterým se dá schovat doopravdy.
Na ano si počkal roky
Ze hraného páru se skutečný stal až po čase. Zpěvačka se do vztahu nehrnula a zhruba rok a půl až dva roky odolávala. Oficiálně spolu jsou od roku 2017. Zpěvačka dnes říká, že teprve s ním poznala, jak vypadá skutečné partnerství.
Pak přišly žádosti o ruku. Radek se ptal opakovaně několik let a Bílá mu odpovídala, že času je dost. Pro ni by to bylo třetí manželství, protože předtím byla vdaná za Stanislava Penka a později za Václava Noida Bártu.
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Na podzim 2025 čekala Radka akutní operace mozkové výdutě. Přišlo se na ni náhodou a diagnózu stanovil neurochirurg Jiří Chrobok.
Obřad na Svaté Hoře
Ano si řekli 10. března 2026 ve svatohorské bazilice nedaleko Příbrami. Obřad byl tajný a komorní. K oltáři vedl nevěstu její syn Filip Kratochvíl, který jí zároveň šel za svědka. Svědkem ženicha byl právě Jiří Chrobok.
Komorní obřad se konal ve svatohorské bazilice u Příbrami, k oltáři vedl nevěstu její syn. Foto: Jan.pecka01 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Zhruba po měsíci, na začátku dubna, to zpěvačka prozradila hostům na oslavě šedesátin a zároveň fanouškům na Instagramu. Na hostině ukazovala lidem občanku s novým jménem.
Přečtěte si také: Hotovost na účet najednou: Od jaké částky se banka začne ptát, odkud peníze máte Příjmení Filipi si vybral sám
Občanským jménem byla zpěvačka dřív Hana Zaňáková, od svatby má v dokladech jméno Hana Filipi. Na pódiu zůstává Lucií Bílou, protože tento umělecký pseudonym používá od 80. let a vystupuje pod ním dál. Právě pod ním posbírala rekordních 21 Zlatých slavíků.
„Kdybych se takhle jmenovala před lety, nehledala bych pseudonym,“ uvedla pro web Prozeny.cz zpěvačka.
Příjmení Filipi má přitom vlastní příběh. Radek si ho kdysi zvolil sám, aby se odstřihl od otce a od těžkého dětství. Žena, která většinu života vystupuje pod vymyšleným jménem, tak dnes v občance nosí příjmení, které si její muž také vybral sám.
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Zdroje: https://cnn.iprima.cz/nebyla-to-nahoda-rekla-bila-o-seznameni-s-filipim-vylicila-detaily-prvniho-setkani-509169, https://www.noviny.sk/ranne-noviny/1190884-lucie-bila-sa-vydala-svadbu-tajila-mesiac, https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucie_B%C3%ADl%C3%A1, https://www.blesk.cz/clanek/837174, https://www.denik.cz/spolecnost/radek-filipi.html, https://www.blesk.cz/clanek/836785, https://www.denik.cz/spolecnost/lucie-bila-vek.html, https://cnn.iprima.cz/reportaz-novy-tchan-lucie-bile-zije-v-ostravske-garazi-sbira-odpad-a-miluje-prazsky-vyber-509191, https://www.prozeny.cz/clanek/zdravi-a-zivotni-styl-zaujalo-nas-lucie-bila-a-radek-filipi-laska-kterou-proveril-cas-miluji-se-stale-vic-105979