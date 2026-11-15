Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Heslo k domácí Wi-Fi může zůstat v telefonu každé návštěvy. Uložené může být i po jejím odchodu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sdílení Wi-Fi nemusí končit jedním připojením u kuchyňského stolu. Telefon si může síť zapamatovat a v podporovaném systému dovolit také zobrazení jejího hesla. Pro návštěvy proto existuje oddělená síť, která může mít vlastní přihlašovací údaje a jiná přístupová oprávnění.
Heslo k domácí Wi-Fi může zůstat v telefonu každé návštěvy. Uložené může být i po jejím odchodu

Heslo k domácí Wi-Fi může zůstat v telefonu každé návštěvy. Uložené může být i po jejím odchodu

Zdroj: creativeart / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 13:00

Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Plíseň sněžná může napadnout trávník i bez sněhu. Rizikem je také vlhký podzim
Plíseň sněžná může napadnout trávník i bez sněhu. Rizikem je také vlhký podzim
Plný signál Wi-Fi neznamená funkční internet. Problém může být v domácí síti i v přípojce
Plný signál Wi-Fi neznamená funkční internet. Problém může být v domácí síti i v přípojce

Silný symbol Wi-Fi potvrzuje bezdrátové spojení s domácí sítí, sám ale nezaručuje přístup do internetu....

Na policejní linku 158 lze v nouzi poslat také SMS. Pomůže, když nemůžete bezpečně mluvit
Na policejní linku 158 lze v nouzi poslat také SMS. Pomůže, když nemůžete bezpečně mluvit

Policii lze v nouzi kontaktovat zprávou na číslo 158 už od roku 2022. Text pomáhá například člověku, který...

eSIM z telefonu nevytáhnete, přesto můžete přijít o své číslo. Hrozí jeho podvodné převzetí
eSIM z telefonu nevytáhnete, přesto můžete přijít o své číslo. Hrozí jeho podvodné převzetí

Digitální SIM zbavuje telefon malé plastové kartičky, kterou lze fyzicky vyjmout. Útok na telefonní číslo...

Velké procento na cenovce nemusí znamenat velkou úsporu. U slev rozhoduje předchozích třicet dnů
Velké procento na cenovce nemusí znamenat velkou úsporu. U slev rozhoduje předchozích třicet dnů

Nápis slibující slevu sám neříká, proti jaké ceně ji obchod počítá. U oznámeného zlevnění výrobku má...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.