Heslo k domácí Wi-Fi může zůstat v telefonu každé návštěvy. Uložené může být i po jejím odchodu

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Heslo k domácí Wi-Fi může zůstat v telefonu každé návštěvy. Uložené může být i po jejím odchoduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Sdílení Wi-Fi nemusí končit jedním připojením u kuchyňského stolu. Telefon si může síť zapamatovat a v podporovaném systému dovolit také zobrazení jejího hesla. Pro návštěvy proto existuje oddělená síť, která může mít vlastní přihlašovací údaje a jiná přístupová oprávnění.
Heslo k domácí Wi-Fi může zůstat v telefonu každé návštěvy. Uložené může být i po jejím odchoduZdroj: creativeart / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 15.11.2026 13:00
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