Náledí dál komplikuje dopravu. V Jihočeském kraji už evidují 70 nehod
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Náledí dál komplikuje dopravu. V Jihočeském kraji už evidují 70 nehodZdroj: HZS Jihočeského kraje
Článek byl publikován 26.11.2026 09:18
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →