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Plíseň sněžná může napadnout trávník i bez sněhu. Rizikem je také vlhký podzim

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Žlutohnědé skvrny v trávníku nemusí čekat až na jarní tání. Jedna z chorob označovaných jako plíseň sněžná napadá porost i na podzim, zvlášť za vlhkého počasí. Sníh proto není podmínkou jejího výskytu a samotná barva poškozené trávy ještě neurčuje příčinu.
Plíseň sněžná může napadnout trávník i bez sněhu. Rizikem je také vlhký podzim

Plíseň sněžná může napadnout trávník i bez sněhu. Rizikem je také vlhký podzim

Zdroj: serhii_bobyk / Freepik (Magnific)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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