Je všední večer, na pánvi prská olej, sporák je samá mastná kapka a u každé várky řízků musíte stát a hlídat, kdy je otočit. Placky z drobně krájených kuřecích prsou, sýra a zeleniny přitom zvládne skoro bez dozoru trouba. Stačí plech, pečicí papír a pár hygienických pravidel, která se při práci s drůbeží vyplatí znát.
Plech místo prskající pánve
Podobné jídlo z nudliček kuřecích prsou, vajec a škrobu se tradičně smaží po lžících na oleji. Na plechu se obejdete bez tuku na smažení a u sporáku stát nemusíte. Na pečicím papíře se řízky k plechu nepřilepí, takže po večeři umyjete hlavně mísu a nůž.
Smažení řadí výživoví odborníci mezi nejméně šetrné způsoby přípravy jídla a v jednom žebříčku je za ním až grilování. Olej jídlu přidá hodně kalorií a z přepáleného tuku, který se pozná podle namodralého kouře, vznikají škodlivé látky. Pečení je v tomto pořadí šetrnější než smažení. Za dietní jídlo papežské řízky ale nepovažujte, protože ve hmotě je sýr i majonéza.
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Na řízky si připravte:
kuřecí prsa, celkem asi 450–500 g (2 prsní řízky), menší cibuli a menší červenou papriku (kapii), eidam nebo jiný tvrdý sýr, 100 g, majonézu (2 plné polévkové lžíce), 2 vejce, hladkou mouku (3 polévkové lžíce), sladkou mletou papriku (1 lžičku), sušený česnek (1/2 lžičky), sůl a mletý černý pepř podle chuti.
Místo eidamu poslouží gouda nebo čedar ve stejném množství. Mouku můžete vyměnit za stejné množství kukuřičného škrobu.
Kuře pod kohoutek nepatří
Na syrovém kuřecím mase jsou bakterie pokaždé, i když je maso čerstvé a dobře zabalené. Často jde o kampylobaktery, méně často o salmonely. Při oplachování by je odstřikující kapky roznesly po celé kuchyni. Maso proto jen otřete papírovou utěrkou, kterou hned vyhoďte.
Přečtěte si také: Michal David 10 let vychovával svého vnuka. Teď spolu hráli před 20 000 lidmi Při oplachování syrového kuřete by voda roznesla bakterie po kuchyni, maso proto stačí otřít papírovou utěrkou. Ilustrační foto. Zdroj: Ivan Babydov / Pexels.
Nejdřív nakrájejte nadrobno cibuli a kapii. Pak ostrým nožem rozkrájejte maso na kostičky o hraně asi 0,5 cm. Na syrové maso je nejlepší mít vlastní prkénko, jinak se bakterie snadno dostanou na zeleninu nebo pečivo. Prkénko, nůž a později i mísu umyjte horkou vodou se saponátem, ruce mýdlem.
Do mísy dejte maso, zeleninu, nahrubo nastrouhaný sýr, vejce, majonézu a mouku. Přidejte koření a vše promíchejte tak, aby se rozešlo po celé hmotě. Bez vajec, majonézy a mouky by se hmota na plechu rozpadla, teprve s nimi drží pohromadě. Směs má být hustá a kompaktní, protože z řídké hmoty by řízky neudržely tvar.
Kdy je kuře opravdu hotové
Troubu předehřejte na 180 °C. Řízky tvarujte rovnou na plech s pečicím papírem a nechte mezi nimi mezery. Recept počítá s 20 až 25 minutami dozlatova, tento čas ale berte jen orientačně.
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Nejspolehlivěji propečení ověří vpichový teploměr zapíchnutý do středu řízku. Podle německého Spolkového institutu pro hodnocení rizik (BfR) má drůbež uvnitř dosáhnout aspoň 70 °C a vydržet na nich 2 minuty, maso pak musí být bělavé až do středu. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uvádí pro maso, drůbež i vejce nejméně 75 °C v celém kousku. Při dostatečném tepelném zpracování bakterie hynou.
Bez teploměru rozkrojte nejsilnější řízek. Střed nesmí být polosyrový ani pouštět růžovou šťávu, jinak plech vraťte do trouby. Pečliví buďte hlavně u dětí a starších lidí, u nichž je podle tiskové zprávy BfR z dubna 2021 riziko onemocnění salmonelami vyšší. Kdyby se po jídle objevily zdravotní potíže, poraďte se s lékařem.
Nejlepší jsou hned z trouby
Nejvíc chutnají, když ještě voní z trouby a sýr uvnitř je měkký. Hodí se k nim brambory, pečivo nebo zelenina.
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Zbytky zchlaďte nejpozději do 2 hodin od upečení a uložte do lednice. Syrová kuřecí prsa skladujte v lednici nejvýš při +4 °C a spotřebujte je do data použitelnosti uvedeného na obalu.
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Zdroje: https://www.bfr.bund.de/presseinformation/mehr-salmonellen-infektionen-in-europa-hygieneregeln-helfen-gefluegel-sicher-zuzubereiten/, https://bfr.bund.de/cm/349/poultry-meat-is-never-sterile.pdf, https://khsstc.cz/wp-content/uploads/2021/05/Pravidla_pro_zachazeni_s_potravinami_a_pokrmy.pdf, https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/12/krizova_kontaminace-12003.pdf, https://eurozpravy.cz/magazin/230871-umyvat-ci-neumyvat-vite-jak-spravne-postupovat-pri-priprave-kureciho-masa, https://www.denik.cz/ceskovitajaro/kureci-placicky-20130301.html, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-smazeni-muze-zdvojnasobit-pocet-kalorii-40156123, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-smazeni-a-grilovani-jsou-nejhorsi-zpusoby-pripravy-jidla-28036, https://primainspirace.cz/category/recepty/papezske-rizky-z-mleteho-kureciho-masa/