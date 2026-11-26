Hasičský pes neustále kýchal, až veterinární vyšetření odhalilo příčinu. Z procházky si donesl opravdu nemilé překvapení. Kýchání však může způsobit i alergie.
I váš domácí mazlíček může trpět stejnými alergiemi jako lidé. Někdy se mu také může do nosu nebo uší dostat klas nebo dráždivá travina, kterou na první pohled nevidíte. Pes však dává jasnými signály najevo, že něco není v pořádku. Pokud svého psa znáte a věnujete mu pozornost, to, že má zdravotní problém, poznáte velmi záhy.
Pes sloužící u hasičů neustále kýchal
Univerzitní centrum veterinárního lékařství v polské Poznani zveřejnilo na svých facebookových stránkách případ pejska, který neustále kýchal. Černý vlčák Negro slouží u státního hasičského sboru. Kvůli neustávajícímu kýchání však nemohl být ve službě. Veterináři tedy rozhodli o provedení endoskopického vyšetření. Rychle se ukázalo, že pes má uvnitř nosu zapíchnutý obilný klas. Ten ho silně dráždil a příčina neustálého kýchání tak mohla být odstraněna.
„Buďte opatrní při procházkách se psem v trávě, protože klasy mají rády psí nosy, a nejen nosy,“ cituje upozornění veterinářů polský server Webniusy. Klasy mají specifické květenství, kvůli němuž se snadno zachytí v psí srsti. Dostat se mohou pejskovi také do ucha a způsobovat nepříjemné svědění. Není neobvyklé, že takový pejsek bude chodit s hlavou na stranu, aby si od nepříjemných pocitů ulevil.
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Podpořte celkovou imunitu vašeho psa
Někteří pejsci však obecně nemusí dobře snášet pobyt v trávě, pokud jsou alergičtí na pyl a traviny. Taková alergie se projevuje svěděním, kousáním, otoky nebo olizováním břicha a tlapek. Veterinář může u pejska provést test na alergie z krve. Univerzální léčba však bohužel neexistuje. Svědění, otoky nebo kýchání mohou mít i jinou příčinu, například cizí těleso v nose nebo zánět ucha, proto psa nechte vyšetřit veterinářem. Při otoku obličeje nebo potížích s dýcháním vyhledejte veterináře ihned.
Pokud má pes potvrzenou alergii, měli byste se pokusit zabránit, aby se alergenu vystavoval, a mít po ruce vhodné léky, jež alespoň zmírňují nepříjemné alergické projevy. Vhodné je také pejska pravidelně zbavovat parazitů, kteří jeho tělo oslabují. Na webu Svět kreativity si můžete také přečíst, co znamená, když vás pes následuje na toaletu.
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