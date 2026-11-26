Dívce chyběly peníze na pití a řidič autobusu jí bez váhání pomohl. Vrácená dvacetikoruna ale nebyla jediným poděkováním od její rodiny.
Ráno jako každé jiné, autobus plný školáků a před nimi cesta do školy. Jen se tentokrát mezi dětmi ozval pláč malé holčičky. Bylo jí osm let a trápilo ji něco, co může dospělému připadat jako úplná maličkost. Doma zapomněla pití a bála se, že se na ni maminka bude zlobit, protože během dne nebude dostatečně pít. Řidič Roman Šebek, známý na sociálních sítích jako Autobusák ze severu, ale její problém nenechal jen tak být.
Řidič udělal krásné gesto
Na školních spojích přitom obvykle panuje vlastní řád. Děti mají svá místa, starší pomáhají mladším a ti nejstarší většinou dohlíží, aby nikdo nezůstal na zastávce. Řidič je v tomto malém světě většinou jen člověkem, který všechny bezpečně doveze tam, kam potřebují. Tentokrát se ale do dění zapojil trochu víc. Když zjistil, proč holčička pláče, společně hledali řešení. Napadlo ji koupit si pití v obchodě, jenže láhev stála 23 korun a ona měla v kapse pouze čtyři. Řidič jí proto podal dvacetikorunu se slovy: „Když si někdy vzpomeneš, tak mi to vrátíš a když ne, nezchudnu.“
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A problém byl pryč. Dívka si mohla pití koupit, uklidnila se a autobus pokračoval v cestě. Pro řidiče tím celá věc skončila. Alespoň si to tehdy myslel. O dva dny později se totiž holčička objevila znovu a spolu s vrácenou dvacetikorunou mu přinesla také čokoládu. Přidala k tomu vzkaz od maminky, která mu chtěla poděkovat. Z drobné pomoci se tak stalo gesto, které mělo mnohem větší hodnotu. „Víte, všímat si okolí z nás dělá lidi. Ne se starat, co, kdo a proč, se závistí, která se v nás usídlila,“ napsal později Autobusák ze severu.
Jeho příspěvek oslovil spoustu dalších lidí. Začali se ozývat řidiči i cestující se svými vlastními zkušenostmi. Řidička Jana Romová například vzpomínala, jak po zdražení jízdného dva týdny sama doplácela dětem na jízdenky. „Přeci je kvůli pár korunám nenechám mrznout na zastávce,“ vysvětlila. Časem se podle ní vztah s dětmi změnil natolik, že jí začaly nosit plyšáky nebo čokoládu. A když nastupující děti pozdravily, dostaly od ní bonbon. „A světe div se, začali zdravit i dospělí,“ dodala. Někdy totiž opravdu stačí málo, aby se obyčejná cesta autobusem změnila v lidské setkání. Na SvětěKreativity.cz jsme psali, proč mají babičky lepší vztah s vnoučaty než se svými dětmi.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Facebook
Článek Holčička v autobuse plakala kvůli zapomenutému pití. Řidič jí pomohl a o 2 dny později dostal vzkaz od maminky pochází z webu Světkreativity.