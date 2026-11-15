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Na policejní linku 158 lze v nouzi poslat také SMS. Pomůže, když nemůžete bezpečně mluvit

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Dennívýzva
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Policii lze v nouzi kontaktovat zprávou na číslo 158 už od roku 2022. Text pomáhá například člověku, který se skrývá před útočníkem nebo nemůže hovořit kvůli zdravotnímu postižení. Když je bezpečné volat, hlasová komunikace zůstává rychlejší a účinnější cestou k předání informací.
Na policejní linku 158 lze v nouzi poslat také SMS. Pomůže, když nemůžete bezpečně mluvit

Na policejní linku 158 lze v nouzi poslat také SMS. Pomůže, když nemůžete bezpečně mluvit

Zdroj: javi_indy / Freepik (Magnific)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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