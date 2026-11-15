Na policejní linku 158 lze v nouzi poslat také SMS. Pomůže, když nemůžete bezpečně mluvit

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Na policejní linku 158 lze v nouzi poslat také SMS. Pomůže, když nemůžete bezpečně mluvitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Policii lze v nouzi kontaktovat zprávou na číslo 158 už od roku 2022. Text pomáhá například člověku, který se skrývá před útočníkem nebo nemůže hovořit kvůli zdravotnímu postižení. Když je bezpečné volat, hlasová komunikace zůstává rychlejší a účinnější cestou k předání informací.
Na policejní linku 158 lze v nouzi poslat také SMS. Pomůže, když nemůžete bezpečně mluvitZdroj: javi_indy / Freepik (Magnific)
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 15.11.2026 04:00
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