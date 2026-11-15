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Lednice v nevytápěné garáži může v zimě přestat správně fungovat. Problémem je nízká teplota

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Přesun lednice nebo mrazáku do nevytápěného prostoru může vypadat logicky, protože je tam už samo o sobě chladno. Spotřebič má ale určené rozmezí okolních teplot, ve kterém může správně pracovat. Některé mrazáky zvládají i mráz, tuto vlastnost však nelze přisoudit každému modelu.
Lednice v nevytápěné garáži může v zimě přestat správně fungovat. Problémem je nízká teplota

Lednice v nevytápěné garáži může v zimě přestat správně fungovat. Problémem je nízká teplota

Zdroj: zinkevych / Freepik (Magnific)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 16:00

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