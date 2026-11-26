Jaro 2026, stavební sezona začíná a na stole leží projekt domu o ploše 120 m². Hrubá stavba je naceněná, střecha zaplacená, a když přijde řada na topení, nabízí se úspora: osm až deset radiátorů místo trubek zalitých v podlaze. Dům se s nimi vytopí. Rozhoduje ale něco jiného, totiž zda stavebník svůj nový dům na dalších dvacet let neodsoudí k systému, který bude zdroj tepla nutit pracovat s vyšší teplotou. Chyba se neozve prasklou trubkou ani studenou ložnicí. Ohlásí se pomalu, vyšším vyúčtováním, delší návratností tepelného čerpadla a menší volností při každé příští změně.
Teplota otopné vody jako skrytý žrout úspor tepelného čerpadla
Klíčem je fyzika. Podlahové topení vydává teplo celou plochou místnosti, a proto mu ke stejnému výkonu stačí podstatně chladnější voda než menšímu tělesu pod oknem. Britská organizace Energy Saving Trust podlahovku označuje za přirozeného partnera tepelných čerpadel. Moravský dodavatel VODO TOPO Morava ve svém lednovém srovnání pro rok 2026 označuje podlahové vytápění za jasnou volbu pro novostavby. Radiátory podle něj dávají smysl hlavně při rekonstrukcích a ve starších objektech.
Jak moc na teplotě záleží, vyčíslila německá
studie ifeu/RAP zaměřená na nízké teploty topné vody. Snížení teploty topné vody o 10 °C směrem ke 45 °C podle ní zvedne účinnost tepelného čerpadla zhruba o čtvrtinu, orientačně o dvě až tři procenta za každý stupeň. Kondenzační kotel reaguje podobně, kondenzovat totiž dokáže jen s chladnou vratnou vodou.
Extrémní případ popisuje web ČESKÉSTAVBY.cz. Vysokoteplotní radiátorová soustava v nezatepleném domě dokáže stáhnout sezonní topný faktor čerpadla až na 1,8 až 2,0. Výhoda drahého zdroje se tím prakticky rozplyne. V novostavbě takové propady nehrozí, princip ovšem platí v menším měřítku i tam: čím teplejší vodu soustava žádá, tím víc kilowatthodin z elektroměru stojí každá kilowatthodina tepla.
Ceny podlahového topení a radiátorů v roce 2026 pro dům 120 m²
Vstupní účet mluví pro radiátory, i když méně jednoznačně, než by se čekalo. Ceník podlahového topení VODO TOPO Morava uvádí 647 Kč za m² s montáží, varianta s anhydritovým potěrem o tloušťce 55 mm vyjde na 1 284 Kč za m², obojí včetně 12% DPH. Pro 120 m² to znamená přibližně 77 640 Kč bez potěru, s anhydritem pak 154 080 Kč.
Širší tržní pohled přináší stavební ceník Buildoria:
Položka (dům 120 m²) Orientační cena 2026 Podlahové vytápění, běžné provedení (1 100 až 1 450 Kč/m²) 132 000 až 174 000 Kč Radiátorové vytápění (9 000 až 12 500 Kč/ks, 8 až 10 těles) 72 000 až 125 000 Kč Podlahovka VODO TOPO Morava bez potěru 77 640 Kč
Rozdíly mezi radiátory a podlahovkou se tak podle dodavatele a rozsahu prací pohybují od nuly po zhruba sto tisíc korun. K tomu přistupuje samotné tepelné čerpadlo. Sestava ALEZIO S V200 R32 pro dům do 150 m² stojí podle ceníku VODO TOPO Morava 270 267 Kč s montáží.
Modelový výpočet: za kolik let se podlahovka zaplatí
Přepočítali jsme model ČESKÉSTAVBY.cz, který vychází z cen k roku 2026, na menší dům s potřebou 12 MWh tepla ročně. Plynový kondenzační kotel s účinností 96 % a plyn za 2,25 Kč/kWh vycházejí přibližně na 28 125 Kč ročně. Tepelné čerpadlo se sezonním topným faktorem 3,2 a elektřinou za 4,54 Kč/kWh spolkne kolem 17 025 Kč. Ročně tedy domácnost ušetří zhruba 11 100 Kč.
Pokud stavebník těchto 11 100 Kč vztáhne k ceně podlahovky za 77 640 Kč, dostane prostou návratnost kolem sedmi let. Číslo platí pro celý koncept, tedy čerpadlo s nízkoteplotní soustavou proti plynu. Původní model ČESKÉSTAVBY.cz pro větší dům s potřebou 18 MWh počítá s úsporou 16 700 Kč ročně a dražší investice do čerpadla se mu vrací za 8,7 roku.
Zajímavější je druhá rovina, srovnání radiátorů a podlahovky při stejném čerpadle. Pokud by radiátory vyžadovaly o 10 °C teplejší vodu, podle studie ifeu by čerpadlo ztratilo přibližně čtvrtinu účinnosti. Z 17 025 Kč by se v tomto scénáři stalo kolem 21 300 Kč a rozdíl by činil zhruba 4 250 Kč za každou topnou sezonu. Za dvacet let jde o víc než 85 000 Kč, tedy o částku srovnatelnou s celou instalací podlahovky. Opatrnější odhad MiSe Klima, podle něhož teplovodní podlahovka ušetří proti radiátorům 10 až 15 % energie, vychází na 1 700 až 2 550 Kč ročně. I tak se za dvě dekády nasbírá 34 000 až 51 000 Kč. Podle nás právě tady radiátory v novostavbě prohrávají: vstupní úspora se během životnosti soustavy rozpustí a dál už jen přibývají dražší kilowatthodiny.
Ceny energií navíc zůstávají pohyblivé. Energetický regulační úřad pro rok 2026 stanovil regulovanou složku elektřiny v sazbě D57d na 1 693 Kč/MWh bez daní, u plynu pro rodinný dům s vytápěním činí 425 Kč/MWh. Zbytek ceny tvoří tržní složka a daně. Nízkoteplotní soustava proto funguje jako pojistka: když energie zdraží, dům s vyšším topným faktorem dopadne lépe.
Pomalejší náběh a citlivé podlahové krytiny: slabiny, které vyřeší dobrý projekt
Podlahovka má svá úskalí. Reaguje podle ČESKÉSTAVBY.cz v řádu hodin, takže rychlé přitopení po návratu z hor radiátorům nekonkuruje. Vyžaduje ekvitermní regulaci a řízení po místnostech. Záleží i na krytině. Dlažba a kámen teplo propustí ochotně, silný vinyl, tlustý laminát nebo huňatý koberec jeho přestup brzdí. Oprava zalitého potrubí je složitější, proto se vyplatí tlaková zkouška před zalitím a fotodokumentace tras.
Na druhé straně nabízí rovnoměrné sálavé teplo a volné stěny. Skříň ani závěs nemohou zakrýt žádné těleso. VODO TOPO Morava mezi nejčastějšími chybami stavebníků jmenuje rozhodování pouze podle pořizovací ceny a podcenění provozu. Dalším rizikem je nekvalitní návrh nebo montáž. Bez hydraulického vyvážení a postupného nahřívání potěru po zalití může i dražší soustava topit nerovnoměrně a spotřebovat víc.
Kompromisem bývá kombinace, kdy podlahovka vytápí obytné místnosti a koupelny a v ložnicích visí radiátory. Energy Saving Trust ovšem varuje, že tělesa musí být dostatečně dimenzovaná. Jinak radiátorová větev donutí celou soustavu běžet na teplotu, kterou podlaha vůbec nepotřebuje.
Nová zelená úsporám 2026+ a otázky pro projektanta před podpisem
Program Nová zelená úsporám 2026+ přijímá žádosti od 25. 6. 2026 do 31. 10. 2029, případně do vyčerpání peněz. Zranitelné domácnosti mohou získat přímou dotaci až 400 000 Kč, z toho maximálně 150 000 Kč na zdroj tepla. Ostatní majitelé rodinných domů sáhnou po
bezúročném úvěru. U čerpadla vzduch-voda dosahuje až 350 000 Kč, u systémů země-voda a voda-voda až 400 000 Kč. Výhodné financování tak dostává právě zdroj, který z nízkoteplotní podlahovky vytěží nejvíc.
Projektantovi nebo topenáři by měl stavebník položit tyto otázky:
Jaká je tepelná ztráta domu po jednotlivých místnostech a s jakou návrhovou teplotou vody soustava počítá? Jaké budou délky okruhů, rozteče potrubí a jaký typ rozdělovače? Jak bude řešena regulace, hydraulické vyvážení a tlaková zkouška? Které podlahové krytiny se ke skladbě podlahy hodí?
Nabídku je dobré chtít rozepsanou po položkách. Server Aistav doporučuje rozvody nacenit po metrech, tělesa po kusech a podlahovku po m² se samostatným rozdělovačem. Zdroj tepla, potěr, práce i DPH by měly být uvedeny zvlášť. Dodatečná přestavba hotového domu totiž znamená bourání podlah, nové krytiny, úpravy prahů i dveří a týdny stěhování nábytku. Ceník VODO TOPO Morava přitom pokrývá jen samotné trubky s potěrem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková