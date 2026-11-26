Eva Burešová musela na poslední chvíli zrušit vystoupení. Zpěvačce se udělalo nevolno
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1. Nečekaná změna na koncertě v Lucerně. Eva Burešová kvůli zdravotním potížím nezazpívala.Zdroj: nextfoto.cz
Článek byl publikován 26.11.2026 09:07
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