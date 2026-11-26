Sklenička s pískem z oblíbené pláže stojí v mnoha domácnostech na poličce a připomíná léto u moře. Mnoho lidí ji bere jako nevinnou vzpomínku, kterou si z dovolené může přivézt kdokoli. Jeden francouzský senior se teď na vlastní kůži přesvědčil, že na Sardinii platí mnohem přísnější pravidla.
Na Sardinii vadí i hrst písku
Často se říká, že malé množství písku nikomu neublíží a zakázaný je nanejvýš jeho prodej. Sardinie má však od roku 2017 regionální zákon o cestovním ruchu, který bez povolení zakazuje brát z pobřeží a z moře tyto přírodniny:
písek, oblázky, kameny, mušle.
Zákon postihuje jejich odnášení, přechovávání i prodej. Zákaz platí také pro malá množství a pro suvenýry, které si chcete nechat doma. Správní pokuta vám tedy hrozí už ve chvíli, kdy máte lahvičku s pískem v tašce.
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Jak přísně se zákaz hlídá, ukazuje případ z přístavu Porto Torres, o kterém 13. listopadu 2026 informovala agentura ANSA. Celníci italské Agentury cel a monopolů (ADM) spolu s ostrahou přístavní správy kontrolovali auto francouzského seniora ještě předtím, než se nalodil na trajekt. V zavazadlovém prostoru našli 12 plastových lahví s plážovým pískem, dohromady několik kilogramů, a všechno zabavili.
Celníci v sardinských přístavech kontrolují auta ještě před naloděním na trajekt. Ilustrační foto. Zdroj: Riccardo Pitzalis / Pexels.
Na každé lahvi bylo poznamenáno, ze které pláže písek pochází. Úřady chtějí písek vrátit na pláže, ze kterých pochází, a údaje na lahvích k tomu poslouží.
Kolik to dělá v korunách
Za odnášení nebo přechovávání písku zákon stanoví správní pokutu. Přepočet do korun je orientační a vychází z kurzu ČNB z 20. listopadu 2026.
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Hranice pokuty V eurech V korunách (přibližně) nejnižší 500 eur 12 235 Kč nejvyšší 3 000 eur 73 410 Kč
Kolik zaplatí francouzský senior, zatím zveřejněno nebylo. Hrozí mu pokuta v zákonném rozpětí a 3 000 eur je nejvyšší částka, kterou zákon připouští.
Úkolem celníků je zakázaný materiál odhalit v přístavech a na letištích. Pokuty podle zákona ukládají obce, sardinská lesní a environmentální stráž Corpo forestale a další oprávněné orgány.
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Podle bilance Agentury cel a monopolů z října 2026 zabaví celníci na sardinských letištích a v přístavech každý rok velké množství písku, oblázků a mušlí. Letošní výsledky jsou zatím podobné loňským.
Většinu přistižených tvoří podle celní správy turisté ze zahraničí. Celní správa z toho vyvozuje, že turisté o zákazu často nevědí a je potřeba je informovat už před cestou.
Zabavený písek, oblázky a mušle zůstávají nějakou dobu v úschově celníků. Potom se vracejí na pláže, ze kterých pocházejí.
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Sardinie zákazem chrání křehké pobřeží a písečné duny. Jedna lahvička vypadá jako drobnost, jenže když si ji odnese spousta návštěvníků, k poškozování pobřeží to také přispívá. Upozornění proto visí v přístavech, na letištích i v plážových zařízeních a letáky šíří také lesní stráž. Celní správa s podporou regionu vede kampaň „La Sardegna portala nel cuore“, která turisty vyzývá, aby si ostrov odvezli jen v srdci.
Pokud chcete mít moře doma, kupte si v obchodě se suvenýry obrázek nebo místní výrobek. Pláž nechte takovou, jakou jste ji našli, a s dětmi se předem domluvte, že jejich sbírka zůstane u moře.
Před cestou na trajekt nebo na letiště ještě projděte kufr, tašky i auto. Hledejte hlavně sáček nebo lahvičku s pískem, které se tam mohly dostat během dovolené.
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Zdroje: https://ulysse.com/news/a-74-ans-ce-francais-voulait-rapporter-un-souvenir-de-ses-vacances-en-italie-il-risque-desormais-3-000-e-damende, https://www.comune.oliena.nu.it/uploads/allegati/Legge_regionale_28_luglio_2017_numero_16.pdf, https://www.open.online/2026/10/09/sabbia-conchiglie-sardegna-250-chili-sequestrati-aeroporti-agenzia-dogane/, https://www.unionesarda.it/en/sardinia/he-collected-sand-from-sardinian-beaches-and-recorded-it-13-kilos-seized-from-the-quot-collectorquot-fns8fvva, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=20.11.2026, https://www.ilpost.it/2021/08/19/furti-sabbia-sardegna/, https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/08/07/120-chili-di-conchiglie-sabbia-e-ciottoli-sequestrati-ai-turisti-in-partenza-dalla-sardegna-ecco-perche-non-bisogna-portare-via-dei-ricordini-dalle-spiagge/7631458/, https://www.economiematin.fr/?p=242205, https://www.unionesarda.it/en/sardinia/sardinia-plundered-nearly-300-kg-of-sand-rocks-and-shells-seized-since-the-beginning-of-the-year-qcdx3pvw, https://adm.gov.it/portale/documents/20182/187036728/CS20240806Sardegna-sequestro-e-lancio-campagnaADM.pdf/e4dd122f-79bd-e055-7ec9-ab3e70bc1678, https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/853188/duchodce-si-z-plaze-odvezl-zakazany-suvenyr-hrozi-mu-pokuta-73-tisic.html