Večer si v posteli prohlížíte na e-shopu nový kávovar a Facebook ten den vůbec neotevřete. Ráno na vás kávovar vykoukne v reklamě mezi příspěvky od přátel. Telefon přitom celou noc ležel na nočním stolku a nikomu jste nic nepsali.
Obchod dá Facebooku vědět sám
E-shop si může na svůj web vložit Meta Pixel. Je to kousek kódu, který zapisuje, co na stránkách děláte. Zaznamená třeba, kterou stránku jste otevřeli, co jste přidali do košíku a jestli jste nakonec zaplatili.
Obchod pak Metě pošle údaj o vašem zařízení spolu s tím, co jste udělali. Pokud údaj odpovídá některému účtu na Facebooku, může vám Meta ukázat reklamu přesně na zboží, které jste si prohlíželi. Aplikace k tomu nemusí být spuštěná.
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Jedno nastavení v Meta účtu zařídí, že vám Facebook podle informací od obchodů nebude přizpůsobovat reklamy ani obsah. Obchody mu ale data posílat nepřestanou.
Jeden přepínač pro reklamy i feed
Když volbu „Aktivita od jiných firem“ nepovolíte, Meta nepoužije informace o vaší aktivitě na webech jiných firem k přizpůsobení reklam. Týká se to přitom i toho, co o vás firmy pošlou z mobilních aplikací nebo z nákupů v kamenné prodejně. Nově se to týká i obsahu ve feedu a v reels a také odpovědí Meta AI.
Podle oznámení společnosti Meta z června 2026 firma od července 2026 postupně podle zemí ruší starší volbu „Vaše aktivita mimo technologie Meta“ a místo ní rozšiřuje právě „Aktivitu od jiných firem“. Česká nápověda Mety v listopadu 2026 uvádí, že starší volba už nebude k dispozici. Novou podle ní zatím nemá k dispozici každý.
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V aplikaci Facebook postupujte takto:
Klepněte na svůj profilový obrázek. Otevřete „Nastavení a soukromí“ a potom „Nastavení“. Vyberte „Meta účet“, v některých verzích „Centrum účtů“. Přejděte do části „Vaše informace a oprávnění“. Klepněte na „Aktivita od jiných firem“ (někde „Informace o aktivitě od jiných firem“) a zvolte, že reklamy podle této aktivity nepovolíte.
Pokud v téže části ještě vidíte starší položku „Vaše aktivita mimo technologie Meta“, otevřete „Spravovat budoucí aktivitu“, zvolte „Odpojit budoucí aktivitu“ a volbu potvrďte. Meta tím od účtu odpojí data z webů a aplikací. Může vás to odhlásit tam, kam se přihlašujete přes Facebook.
Když položka v aplikaci chybí, aplikaci aktualizujte, nebo nastavení otevřete ve webovém prohlížeči na stránce Centra účtů. Volba platí pro všechny profily v jednom Meta účtu, takže propojený Facebook a Instagram nastavíte najednou.
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Už u starší volby Facebook upozorňoval, že reklam kvůli ní neubude, jen budou méně přizpůsobené. Firmy navíc mohou Metě data o vaší aktivitě posílat dál a Meta je smí anonymizovat nebo s nimi vylepšovat své produkty. Nová volba určuje, k čemu se data použijí, od účtu je ale neodpojí.
Zvlášť se spravují seznamy zákazníků, které firma Metě nahraje, třeba odběratelé newsletteru. Ty ovlivníte v nastavení reklam podle okruhu uživatelů. Dál může Meta používat i to, co si k účtu připojíte sami, například externí účty.
Odmítněte cookies a přidejte blokátor
Podle § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. smí web ukládat údaje do vašeho zařízení nebo k nim přistupovat jen s vaším prokazatelným souhlasem s rozsahem a účelem, který dáte předem. Výjimku má jen technické ukládání potřebné k přenosu zprávy nebo nezbytné pro službu, o kterou jste výslovně požádali. Pravidlo platí od 1. ledna 2022.
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Marketingové a reklamní nástroje e-shopu proto smí běžet až po vašem svolení. Cookie lišta vám přitom nesmí zablokovat vstup na web, když souhlas nedáte. Místo „Přijmout vše“ tedy klikněte na odmítnutí nebo v nastavení lišty vypněte marketingové cookies. Veškeré předávání dat Metě tím ovšem nezarazíte.
Odmítnutím marketingových cookies v liště e-shopu omezíte, co o vás obchod předá dál. Ilustrační foto. Zdroj: Bermix Studio / Unsplash.
Další ochranu nabízí bezplatné rozšíření prohlížeče Privacy Badger od organizace EFF, které na webech brání načtení Meta Pixelu. Proton radí používat prohlížeč zaměřený na soukromí místo toho, který je zabudovaný v aplikaci Facebook. Rozšíření stačí nainstalovat a nastavení v Meta účtu změnit jen jednou, cookie lištu pak odmítněte na každém novém e-shopu.
Zdroje: https://about.fb.com/news/2026/06/better-personalization-and-changes-to-controls-for-your-activity-from-other-businesses/, https://about.fb.com/news/2019/08/off-facebook-activity/, https://cs-cz.facebook.com/help/1455040619735222, https://cs-cz.facebook.com/help/568137493302217, https://www.eweek.com/news/meta-ai-data-personalization/, https://easternherald.com/2026/06/11/meta-off-site-data-personalization-feed-ai-gdpr-rollout/, https://www.eff.org/deeplinks/2025/01/mad-meta-dont-let-them-collect-and-monetize-your-personal-data, https://proton.me/cs/blog/stop-meta-tracking, https://tech.yahoo.com/cybersecurity/articles/facebook-instagram-spying-internet-activity-154012965.html, https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/02/facebook-umoznuje-mazat-historii-aktivit-mimo-sit/, https://touchit.sk/ako-vymazat-vase-udaje-na-facebooku/646178/, https://www.kontentino.com/cs/social-media-urban-dictionary/co-je-facebook-pixel/, https://www.businessinfo.cz/clanky/od-ledna-se-zprisni-pravidla-pro-cookies-ovlivni-marketing-i-analyzy-navstevnosti-webu/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127, https://tbreak.com/meta-off-facebook-activity-replaced-weaker-control/
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