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Koalice je domluvená. V Ostravě povládne ANO, Starostové a hnutí Ostravak

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Dennívýzva
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Na koalici v Ostravě se domluvilo vítězné hnutí ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu budou mít dohromady 37 křesel. V následujícím týdnu chtějí uskupení jednat o prioritách a rozdělení resortů. Koaliční smlouvu chtějí mít připravenou do pátku.
Koalice je domluvená. V Ostravě povládne ANO, Starostové a hnutí Ostravak

Koalice je domluvená. V Ostravě povládne ANO, Starostové a hnutí Ostravak

Zdroj: Vilém Pospíšil
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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