Koalice je domluvená. V Ostravě povládne ANO, Starostové a hnutí Ostravak

O tom, že spolu chce spolupracovat hnutí ANO a Starostové pro Ostravu oznámili zástupci obou subjektů už v úterý na společné tiskové konferenci. Jak lídr ANO Richard Vereš, tak zástupce Starostů pro Ostravu Aleš Boháč ale chtěli ke spolupráci přibrat i třetí, menší subjekt. ANO preferovalo Motoristy, Starostové zase hnutí Ostravak.
Podle Vereše, který by se měl stát primátorem, ale nakonec rozhodla dohoda se Starosty. „Asi bychom neprosadili partnera, kterého Starostové nechtěli,“ řekl dnes Vereš na tiskové konferenci po jednání zastupitelských klubů hnutí ANO a Starostů pro Ostravu. Motoristé zároveň podle obou lídrů požadovali větší počet náměstku než hnutí Ostravak. „Požadavky Motoristů byly přehnané. Požadovali dva náměstky primátora,“ dodal Boháč.
Dohoda tří uskupení počítá s rozdělením počtů zástupců v radě města tak, že hnutí ANO bude mít 5 křesel, Starostové pro Ostravu 4 a hnutí Ostravak 2 křesla. Boháč by měl být prvním náměstkem primátora a rád by si ve své gesci ponechal životní prostředí. Hnutí Ostravak by potom podle jeho lídra chtělo pokračovat ve své práci v oblastech, kterým se věnovalo i v končící koalici, tedy dopravě a zdravotnictví.
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Nové vedení města přitom chce právě počty náměstků a uvolněných členů rady snížit. Mezi další priority, na kterých se budoucí koaliční partneři shodli, patří bydlení. „Chceme se věnovat výstavbě městského bydlení a také družstevního bydlení. Stejně tak je pro nás důležitá Městská nemocnice. Chceme diskutovat o tom, zda by nebylo možné převést ji na stát, tak aby se povýšila na fakultní nemocnici. To by podle nás pomohlo jejímu dalšímu rozvoji,“ řekl Vereš. Shoda panuje také na dokončení velkých projektů, jako je stavba nového fotbalového stadionu i koncertní haly.
„Jsme rádi, že ve vedení města nebudou Motoristi,“ řekl lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák s tím, že jednání ale jinak nebyla složitá. „Bylo už ale potřeba trochu uklidnit situaci. To hašteření poškozovalo obraz města,“ uvedl. Reagoval tak na názorovou výměnu zástupců Starostů pro Ostravu se současným primátorem Janem Dohnalem z uskupení srdcOVA tvořené ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníky. Ten se snažil prosadit variantu, kdy by ANO skončilo v opozici. „Ukázalo se, že jsme jediní, kdo je ochoten nejít s hnutím ANO,“ řekl Dohnal ve videu, které dnes zveřejnil na sociálních sítích.
Primátor Dohnal a jeho nynější náměstek Boháč se ale v pondělí dostali do sporu. Boháč spolu s Verešem tvrdili, že srdcOVA nabídla hnutí ANO dvoukoaliční spolupráci, v níž by ANO získalo post primátora a většinu v radě. Boháč dnes reakce ODS a Dohnala označil za schizofrenii. „Jako první začali s ANO jednat. Jako první jim dali nabídku,“ uvedl.