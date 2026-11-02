Českou televizi čeká v úterý výrazné omezení vysílání. Diváci přijdou o Události i další oblíbené pořady

Stávka začne o půlnoci z pondělí na úterý a potrvá celý den. Zaměstnanci tak chtějí protestovat proti připravované změně financování České televize a Českého rozhlasu. Diváci změny poznají především u živých pořadů, které běžně přinášejí aktuální zpravodajství, rozhovory nebo publicistiku. Některé relace budou nahrazeny stručnými zprávami, jiné z programu zcela vypadnou. Vedení televize současně přijalo opatření, aby i během protestu zůstalo zajištěno nezbytné informování veřejnosti. V případě mimořádných událostí bude možné zpravodajské vysílání operativně upravit.
ČT24 omezí živé vysílání a zařadí archivní pořady
Nejvýraznější změny čekají diváky zpravodajské stanice ČT24, která běžně poskytuje průběžné informace o domácím i zahraničním dění. Od úterní půlnoci přejde do zvláštního režimu, v němž bude každou celou hodinu vysílat pouze krátký zpravodajský přehled. Zbývající čas vyplní archivní pořady, které nahradí značnou část obvyklého živého programu. Aktuální informace budou nadále dostupné prostřednictvím informační lišty ve spodní části obrazovky. Diváci tak nepřijdou o všechny zprávy, jejich rozsah a způsob prezentace se však podstatně změní. Omezení se dotkne zejména pravidelných diskusí, živých vstupů a průběžného sledování událostí.
Změny zasáhnou také hlavní program ČT1, kde se v úterý neobjeví ranní Studio 6, odpolední pořad Sama doma ani publicistické Černé ovce. Odpadnou rovněž Události v regionech a jejich navazující vysílání, stejně jako pořad Rozpleteno. Večerní Události, které patří mezi stěžejní zpravodajské relace České televize, nahradí stručnější zpravodajský blok. Stejný postup se týká sportovního přehledu Branky, body, vteřiny. Upraveno bude také pravidelné informování o počasí a sportovních událostech. Televize tím výrazně omezí část programu připravovanou zpravodajskými a publicistickými redakcemi.
Změny zasáhnou další stanice i internetové služby
Stávka se nevyhne ani programům ČT2, ČT sport a ČT art. Na druhém programu nebude odvysíláno Dobré ráno ani Zprávy v českém znakovém jazyce. Kulturní zpravodajství na ČT art nahradí krátké informace převzaté z ČT24. Sportovní stanice místo části běžného programu nabídne záznamy přenosů a archivní pořady. Výjimku představuje dětská stanice ČT , jejíž program zůstane beze změny. Televize tím chce zachovat obvyklou nabídku pro nejmladší diváky.
Omezení se současně přenesou do internetového prostředí, které pro část veřejnosti představuje hlavní způsob sledování zpráv. Po dobu stávky se nebudou běžně aktualizovat weby ČT24 a ČT art ani nabídka služby iVysílání. Pozastavena bude také pravidelná aktivita na sociálních sítích České televize. Informace o protestu a změnách programu však televize zveřejní předem a diváci je uvidí také přímo na obrazovkách. Vedení televize uzavřelo se zástupci zaměstnanců dohodu o zachování nezbytného zpravodajského provozu. Stávka proto neznamená úplné vypnutí veřejnoprávního vysílání.
Protest souvisí s plánovaným snížením financování
Příčinou stávky je návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu. Podle projednávané předlohy by Česká televize a Český rozhlas měly v roce 2027 získat dohromady přibližně 7,8 miliardy korun. Proti současnému systému by šlo o pokles příjmů zhruba o 1,4 miliardy korun ročně. Zaměstnanci se obávají, že nižší rozpočty povedou k omezení činnosti obou institucí a zároveň zvýší jejich závislost na politických rozhodnutích. Vládní představitelé naopak změnu obhajují odstraněním povinných plateb domácností a odmítají, že by nový způsob financování musel nezávislost médií ohrozit. Návrh dosud není definitivně schválený a čeká jej další projednávání v parlamentu.
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