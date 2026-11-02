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Českou televizi čeká v úterý výrazné omezení vysílání. Diváci přijdou o Události i další oblíbené pořady

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Česká televize v úterý 3. listopadu výrazně změní svůj vysílací program kvůli čtyřiadvacetihodinové stávce zaměstnanců. Z obrazovek dočasně zmizí několik pravidelných pořadů včetně hlavní zpravodajské relace Události. Omezení zasáhne také zpravodajský kanál ČT24, sportovní vysílání a internetové služby.
Českou televizi čeká v úterý výrazné omezení vysílání. Diváci přijdou o Události i další oblíbené pořady

Českou televizi čeká v úterý výrazné omezení vysílání. Diváci přijdou o Události i další oblíbené pořady

Zdroj: Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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