Přidávat topení někdy nestačí. Problémy s vytápěním bytu lidé podceňují, často opakují stejnou chybu

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Přidávat topení někdy nestačí. Problémy s vytápěním bytu lidé podceňují, často opakují stejnou chybuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Studená ložnice nemusí znamenat, že kotel nezvládá vytopit byt. O přísunu tepla může rozhodovat termostat v obývacím pokoji, který se ohřeje mnohem dříve a vytápění zastaví. Otočení hlavice u postele na maximum potom nemusí nic změnit. Pravidelné zapínání přímotopu sice přinese rychlou úlevu, ale může přidat další výdaj, aniž se odstraní skutečná příčina.
Přidávat topení někdy nestačí. Problémy s vytápěním bytu lidé podceňují, často opakují stejnou chybuZdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 02.11.2026 15:48
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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