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Přidávat topení někdy nestačí. Problémy s vytápěním bytu lidé podceňují, často opakují stejnou chybu

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Studená ložnice nemusí znamenat, že kotel nezvládá vytopit byt. O přísunu tepla může rozhodovat termostat v obývacím pokoji, který se ohřeje mnohem dříve a vytápění zastaví. Otočení hlavice u postele na maximum potom nemusí nic změnit. Pravidelné zapínání přímotopu sice přinese rychlou úlevu, ale může přidat další výdaj, aniž se odstraní skutečná příčina.
Přidávat topení někdy nestačí. Problémy s vytápěním bytu lidé podceňují, často opakují stejnou chybu

Přidávat topení někdy nestačí. Problémy s vytápěním bytu lidé podceňují, často opakují stejnou chybu

Zdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:48

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