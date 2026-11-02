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Kinobox Daily: Série, která donutila děti číst. Husí kůže je skvělým úvodem do dětského hororu

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Husí kůže (Goosebumps) je hororová komedie Roba Lettermana na motivy stejnojmenné dětské knižní série R. L. Stinea. Kromě ní, jejíž původní série čítá 62 děl, napsal i sérii Ulice strachu, podle níž vznikla před pár lety pro Netflix fantastická trilogie a jeden spin-off, který budeme raději přehlížet. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Série, která donutila děti číst. Husí kůže je skvělým úvodem do dětského hororu

Kinobox Daily: Série, která donutila děti číst. Husí kůže je skvělým úvodem do dětského hororu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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