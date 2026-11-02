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Už se to blíží. Toto je nejvyšší částka, kterou od roku 2027 budeme moci v obchodě zaplatit v hotovosti

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Brusel zavádí nový strop pro platby v hotovosti. Od 10. července 2027 obchodníci nesmějí přijmout víc než 10 000 eur najednou – v přepočtu asi 240 tisíc korun. Současný český limit 270 tisíc korun se tak sníží a dotkne se nákupu aut, šperků i rekonstrukcí.
Už se to blíží. Toto je nejvyšší částka, kterou od roku 2027 budeme moci v obchodě zaplatit v hotovosti

Už se to blíží. Toto je nejvyšší částka, kterou od roku 2027 budeme moci v obchodě zaplatit v hotovosti

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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