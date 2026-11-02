Už se to blíží. Toto je nejvyšší částka, kterou od roku 2027 budeme moci v obchodě zaplatit v hotovosti

Co se od července 2027 změní
Evropská unie od 10. července 2027 zavádí jednotný strop pro hotovostní platby ve výši 10 000 eur. V přepočtu to znamená zhruba 240 tisíc korun; přesná částka závisí na aktuálním kurzu. Nové pravidlo upravuje nařízení EU 2024/1624 a jeho cílem je omezit praní špinavých peněz a financování terorismu.
Dnes platí v Česku podle zákona č. 254/2004 Sb. limit 270 tisíc korun. Od příštího roku se tedy strop sníží a dotkne se všech, kdo chtějí zaplatit větší částku v hotovosti. Každodenní nákupy v supermarketu, restauraci nebo čerpací stanici zůstávají beze změny – omezení dopadne pouze na dražší transakce.
Kdy narazíte na nový limit
Nový strop pocítíte typicky při koupi ojetého automobilu za hotové, financování rekonstrukce bytu, nákupu luxusních hodinek nebo šperků či pořízení drahého vybavení domácnosti. Pokud si například vyberete vůz za 260 tisíc korun a chcete zaplatit prodejci přímo v hotovosti, od července 2027 to už nepůjde.
Pravidlo nelze obejít rozdělením platby na několik menších hotovostních částek. Evropské nařízení výslovně zakazuje obcházení limitu prostřednictvím několika zjevně souvisejících transakcí, které dohromady překročí stanovený limit. Obchodník ani zákazník tak nemohou rozdělit jednu platbu na dvě či tři menší, aby se vyhnuli zákazu.
Navíc od částky 3 000 eur (asi 73 tisíc korun) bude obchodník povinen ověřit totožnost platícího – například předložením občanského průkazu. Tato povinnost je součástí stejného evropského balíčku proti praní peněz.
Kdo se omezení vyhne a jaké hrozí pokuty
Limit se nevztahuje na soukromé osoby, které nejednají v rámci podnikání. Pokud tedy prodáváte vlastní auto sousedovi nebo kamarádovi a oba jednáte jako soukromé osoby, můžete si předat i vyšší hotovost bez problémů. Pravidlo platí výhradně pro nákup zboží a služeb od obchodníků, firem a živnostníků.
Stejně tak se omezení netýká běžných vkladů a výběrů hotovosti na vlastní bankovní účet. Strop dopadá pouze na platby za zboží a služby.
Za porušení nového nařízení hrozí vysoké sankce. Nepodnikající fyzická osoba může dostat pokutu až 500 tisíc korun, podnikatelé a firmy až 5 milionů korun. Odpovědnost nesou obě strany transakce – zákon zakazuje jak předání hotovosti nad limit, tak její přijetí.
Co dělat, když potřebujete zaplatit víc
Pokud plánujete větší nákup nad 240 tisíc korun, připravte si předem bezhotovostní platbu – bankovní převod, platební kartu nebo mobilní aplikaci. Většina autobazarů, klenotnictví i dodavatelů stavebních prací dnes akceptuje bezhotovostní úhradu bez problémů.
Evropské nařízení umožňuje členským státům ponechat nebo zavést ještě přísnější národní limit. Česká republika zatím neplánuje jít pod evropský strop 10 000 eur, ale teoreticky by mohla stanovit například 5 000 eur jako maximální hranici.
Nové pravidlo vstoupí v platnost 10. července 2027. Do té doby platí současný český limit 270 tisíc korun. Po tomto datu už jakákoli hotovostní platba nad 240 tisíc korun povede k pokutě pro obě strany transakce.
Zdroje článku: tn.nova.cz, kupi.cz, finance.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová