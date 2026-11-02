Kvůli stávce zaměstnanců omezuje Česká televize vysílání. Z obrazovek zmizí Události, Studio 6 a další pořady

Zaměstnanci České televize vstoupí v úterý do čtyřiadvacetihodinové stávky a diváci tak přijdou o oblíbené pořady. Z obrazovek zmizí Události, Studio 6 i Dobré ráno a zpravodajská ČT24 přejde do omezeného režimu. Důvodem protestu je chystané zrušení koncesionářských poplatků, které má podle odborů připravit televizi o peníze a ohrozit nezávislost celého vysílání.
Konec oblíbených pořadů
Stávka začne o půlnoci na úterý 3. listopadu a zasáhne hlavní i menší kanály. Na ČT1 lidé neuvidí ranní Studio 6, odpolední Sama doma ani podvečerní Černé ovce. Večerní hlavní zprávy Události a sportovní Branky, body, vteřiny nahradí jen zkrácené zpravodajství. Omezení čeká také předpověď počasí, regionální zprávy a publicistické Rozpleteno.
Změny pocítí diváci napříč celou televizí. Na ČT2 se neodvysílá Dobré ráno a zprávy ve znakovém jazyce. Kanál ČT art nahradí Události v kultuře krátkými zprávami a ČT sport sáhne do archivu pro záznamy sportovních přenosů. Zcela beze změny zůstane pouze dětský program ČT :D, kde se vysílání nijak nenaruší.
Zprávy každou hodinu
Zpravodajská ČT24 najede na omezený režim. Místo celodenního proudu zpráv nabídne každou celou hodinu jen krátkou relaci a mezi nimi poběží pořady z archivu. Aktuální dění poběží ve spodní informační liště na obrazovce. Během úterka se úplně zastaví obvyklé aktualizace webů ČT24 a ČT art, rozšiřování nabídky v iVysílání i běžný provoz sociálních sítí. Zprávy o samotné stávce ale televize na profilech zveřejní.
Televizní odbory a iniciativa Veřejnoprávně vyhlásily stávku kvůli novému zákonu, který ruší televizní a rozhlasové poplatky. Peníze pro televizi mají nově plynout přímo ze státního rozpočtu, z čehož ale podle zaměstnanců ČT vyplývají výrazně nižší částky. Odboráři upozorňují, že tato změna dopadne na lidi v televizi a ohrozí celkovou stabilitu stanice i ekonomickou nezávislost na státu. Média veřejné služby by tak podle nich mohla ztratit schopnost plnit úkoly, které jim ukládá zákon.
Vedení televize s právem zaměstnanců na protest souhlasí a podepsalo s iniciativou memorandum. Obě strany se domluvily, že zajistí nutné zpravodajství pro případ mimořádných událostí. Na většině programů tak poběží standardní vysílání v maximální možné míře a informace o dopadech stávky najdou diváci přímo v informační liště.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Česká televize).