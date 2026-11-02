TV sledovanost: StarDance ponižuje konkurenci. Nejhorší seriál podzimu definitivně skončil

Minulý týden se obešel bez televizních novinek, z hlediska sledovanosti ale přinesl řadu zajímavého. StarDance totiž zrychluje tempo a navyšuje svůj náskok; daří se i novince Hec a svou další sezónu ukončil pořad Ano, šéfe!
Kriminální novinka Hec sice po snovém startu přišla o některé diváky, pořád ale rozhodně není důvod panikařit. Zatímco první epizodu vidělo přes milion zvědavců, druhý díl se zastavil těsně pod hranicí 900 tisíc (konkrétně 891 tisíc diváků). Jistý odliv diváků se dal ovšem k ponuré látce a náročnějšímu stylu seriálu čekat, a v tomto ohledu si vede seriál stále nadprůměrně. Hec se stal opět jedničkou nedělního večera a na svého největšího rivala v podobě nových Případů mimořádné Marty má stále velký náskok. Marta totiž na nástup Hecu stále doplácí a připsala si 731 tisíc věrných fanoušků. Bude ale zajímavé sledovat, zda bude pokles Hecu pokračovat, nebo si už stačil vybudovat skalní diváckou základnu.
O stabilní diváckou obec se už několik let nemusí bát populární StarDance. Taneční show je znovu nejsledovanějším pořadem týdne a navíc pokračuje ve vzrůstající tendenci, kterou zná pořad už z minulých let. Ze startu okolo 1,5 milionu diváků nám tedy ratingy začínají ještě více stoupat. Uplynulý večer si proto nenechalo ujít přes 1,6 milionu diváků a dá se očekávat, že sledovanost se bude navyšovat i nadále. StarDance tak nedává konkurenci sebemenší šanci a zadupává ji do země. Navazující pořad ČT, dokument Nezastavitelná Veronika Žilková, tak skončil druhý s takřka o milion diváků méně (659 tisíc) a kriminální novinka Primy už po druhém díle takřka mizí v propadlišti dějin. Lovci lebek totiž po mizerném startu 324 tisíci diváky dokonce klesli na pouhých 237 tisíc. Tomu se říká mizérie a ponížení v přímém přenosu.
Své seriálové působení ukončila v pátek dramedie Na tělo, kterou si Česká televize ani Jan Hřebejk za rámeček určitě nedají. Poslední díl si nenechalo ujít 467 tisíc lidí. Silné propady z počátků se sice povedlo stabilizovat, i tak ovšem seriál končí na polovičních číslech, než na jakých před pár týdny začínal. A navíc odchází s ostudou v podobě nejhůře hodnoceného seriálu podzimu. Aktuálních 41 % na databázi Kinoboxu mluví za vše.
Své další, tentokrát poněkud nenápadné působení ukončil ve čtvrtek Zdeněk Pohlreich s nejnovější řadou Ano, šéfe!, která z hlediska sledovanosti potvrdila, že zlaté časy má tento formát dávno za sebou. Poslední epizodu si nenechalo ujít 247 tisíc fanoušků, čímž se utvrdila celková čísla nové série. Zatímco loni sledovalo Pohlreichovo řádění v televizi okolo 300 tisíc duší, tentokrát se sledovanost ještě mírně snížila a pohybovala se často právě okolo 250 tisíc věrných. Na druhou stranu, Ano, šéfe! stále patří mezi nejsledovanější pořady na platformě prima+, která Primě klesající televizní čísla dle všeho dokáže vykompenzovat. Díky tomu se Pohlreich těší jakžtakž stabilnímu zájmu, díky němuž šéfa uvidíme v televizi i příští rok.
V úterý a ve čtvrtek stále probíhá nesmiřitelná bitva mezi Božím plánem a Polabím, která bude trvat nejspíš až do blížícího se finále nováckého hitu. Zatímco Boží plán velmi těsně vyhrál v úterý (591 tisíc vs. 585 tisíc), díky klasickému přelévání diváků ve čtvrtek pro změnu vyhrálo Polabí s 582 tisíci fanoušky. Boží plán už sice ve čtvrtek ztrácel o něco výrazněji (485 tisíc), dá se však očekávat, že v úterý zase nabere nečekaný druhý dech.
Koukali jste na první díl seriálu Hec? Nezapomeňte u nás seriál ohodnotit. Pokud hledáte zajímavé filmové tipy, naleznete je v našem TV programu.
Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox