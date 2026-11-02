Srdcovka: Blade zachránil komiksový film. Ikonický lovec upírů ale vyvolal soudní spor mezi tvůrci

Situace kolem marvelovského Bladea je v některých ohledech nejednoznačná a jedním z nich jsou reakce fanoušků. Na jedné straně je tu zklamání z toho, že Mahershala Ali si lovce upírů nejspíš nikdy nezahraje, na druhé straně je také dost těch, kteří se domnívají, že by ani neměl. Pro skalní fanoušky totiž není fyzicky možné překonat snímek Blade z roku 1998, jenž byl z mnoha důvodů určujícím filmem.
V první řadě přišel během období které bylo pro komiksový film trochu divoké. Filmový Superman byl sám o sobě v devadesátých letech kusem historie, Batman byl, kde byl díky snímku Batman a Robin a Marvel neměl nic, na co by diváci rádi vzpomínali. Kačer Howard byl průšvih, Mstitel se neohřál ani v kinech a Captain America nepatří k nejlepším pracem Alberta Pyuna. Zároveň už ale bylo jasné, že film podle komiksu může být temný, násilný a bez rozpustilé nadsázky, a to především díky Vráně Alexe Proyase.
Filmaři to zkusili s ještě jednou, tentokrát s vedlejší postavou od Marvelu. Komiks Tomb of Dracula sledoval skupinu hrdinů, kteří se snaží chytit titulního krále upírů. Jedním z nich – který nebyl v sérii ani od začátku – byl černoch s mohutným afrem, frajerským vystupováním a dřevěnými noži jménem Blade. Ten byl inspirovaný tehdejší vlnou blaxploitation filmů, žánrových akčních pecek 70. let, jimž vládli afroameričtí drsňáci. Filmový Blade začal vznikat v polovině devadesátek, když producent Michael De Luca hledal pro New Line Cinema výrazného černošského hrdinu. Třebaže film vstoupil do kin až v roce 1998, diváci se na něj připravili už mnohem dříve.
Scenárista David S. Goyer udělal v konceptu postavy dost změn. Komiksový Blade se narodil ženě napadené upírem, což mu dalo imunitu proti upířímu kousnutí. To bylo ale to jediné, čím se lišil od obyčejného člověka. Filmový Blade se stal polovičním upírem, který je silnější, rychlejší a odolnější. Přitom cestuje v doprovodu svého mentora, starého lovce upírů Whistlera (Kris Kristofferson). Koncept připravovaného scénáře zaujal producenty Marvelu, kteří jej i s Whistlerem přejali pro animovaný seriál Spider-Man. Až na to, že animovaný Blade používá světelný meč, tak byli diváci připraveni na nového hrdinu, aniž by to věděli. Producenti filmu z toho už tak nadšení nebyli, což vedlo k soudnímu sporu mezi New Line Cinema a Marvelem.
Snímek měl premiéru v roce 1998 a diváky překvapil dost příjemně. Blade (Wesley Snipes) je jiný hrdina než Batman či Superman a výrazně se odlišuje od akčních hrdinů 80. a 90. let. Je to stoický tvrďák, který se nesnaží nikomu dokazovat, že je dobrý člověk, a řadí se k populárnímu typu tvrďáků, jako jsou Had Plissken, Riddick nebo Punisher. Jeho spor s upíry je čistě osobní a se zabíjením si hlavu neláme, a momenty, kdy někoho nezištně zachrání, mají o to větší váhu. Zároveň jej tvůrci vystavěli tak, aby působil ikonicky, i když nemá ikonický kostým. Jeho outfit je stylový i praktický – neprůstřelná vesta a zbraně skryté pod pláštěm, který funguje jako kabát i superhrdinská pláštěnka. Je to kostým, který je efektivní a zároveň se v něm dá chodit po ulici bez toho, aby poutal pozornost tak moc.
Zároveň funguje obsazení Wesleyho Snipese, jenž si produkováním i hraním Bladea splnil svou nenaplněnou ambici; než přišla nabídka Bladea, usiloval o zfilmování Black Panthera. Snipes se v té době zároveň zajímal o bojová umění, takže byl mnohem pohyblivější, než byli diváci u amerických akčních hrdinů zvyklí.
Což se pojí s jedním rozměrem filmu, který na Vránu navazuje nejen odvahou natočit eRkový film podle komiksu, ale také určitou estetikou. Vrána představila gotického hrdinu ve světě, který vypadá jako soustava undergroundových rockových klubů, a hrdinovy akce jsou občas pojímány jako divoká rocková vystoupení. Důležitým rysem Bladea je rovněž klubová scéna, ovšem místo řízného rocku hraje řízné elektro, jež funguje jako doprovod i k akci. Bladeovy pohyby, když mydlí upíry pěstmi, mečem nebo stříbrnými kůly, vypadají jako tanec a hrdina vypadá jako ten člověk, který na parketu strhne pozornost.
Klubová scéna udělala sama o sobě dost i pro pojetí upírů. Nejsou to gotická monstra dlící v rakvi, ale moderní subkultura holdující kalbám, modernímu oblečení, hudbě a technologii. Výstavba upířího světa, plného počítačových systémů, betonu a lesklých kovových povrchů, je skoro futuristická, čímž kontrastuje s obvyklou představou upířího mýtu. Film si je toho kontrastu navíc vědom a tento kontrast využívá. Ústřední motivací padoucha Deacona Frosta (Stephen Dorff) je ostatně jeho společenská pozice a konflikt s upíří vládnoucí třídou. Upírům vládne konzervativní rada čistokrevných, tedy upírů, kteří se jako nemrtvá monstra narodili. Frost se stal upírem díky přeměně, čímž má v očích rady nižší postavení. Skupina starších lidí v oblecích, sedících pokojně v temné místnosti, je pro moderně a mladě vypadajícího Frosta dokonalým protikladem.
Moderní technologie i okázalé nadpřirozeno se potkávají ve stejných scénách a dávají Bladeovi svébytný svět, doplněný o efektivní akční scény a inspirující vizuální styl. Snímek se stal hitem, jenž se o čtyři roky později dočkal vizuálně působivého druhého dílu, po všech stránkách mnohem méně působivého třetího dílu a hraného seriálu, na který by nejraději všichni zapomněli. Filmový svět ale nezapomněl na to, co Blade do kinematografie přinesl. Blade byl vlivným počinem v rámci několika filmových směrů. Jeho estetiku můžeme rozeznat v akčně-hororové sérii Underworld či filmové adaptaci Noční hlídky. Zároveň měl značný vliv na komiksový superhrdinský film.
V první řadě ukázal, že komiksová adaptace nepotřebuje pro svůj úspěch podbízení se dětem ani barevné kostýmy, navíc ale dokázal, že podle marvelovského komiksu může vzniknout úspěšný film. Otevřel tak cestu X-Menům, kteří poetiku superhrdinských komiksovek posunuli zase o kus dál a představili superhrdiny jako účastníky civilního – v rámci možností – a psychologického dramatu, na což pak navázali Spider-Man nebo Hulk. Byť jeho estetika dnes trochu zestárla a komiksový superhrdinský film se posunul dál, stále zůstává tím hrdě brakovým akčním spektáklem s působivým soundtrackem i akcí, který jeho fanoušci vnímají jako poklad. Tím spíš lze pochopit obavy z nové adaptace v rámci franšízy, kterou Blade pomáhal vytvořit.
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Zdroje: Slashfilm, Kinobox, Wikipedia