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Cizí hvězdy u Červeného kostela. Centrum Olomouce zdobí tajemná díla z oceli

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Menší prostranství u Červeného kostela na rušné třídě Svobody v Olomouci nově zdobí další díla od renomovaného sochaře Jana Dostála. Instalace ze speciální oceli zvané corten nese název Cizí hvězdy. Kovové koule, respektive dvacetistěny dostanou i atraktivní večerní nasvícení.
Cizí hvězdy u Červeného kostela. Centrum Olomouce zdobí tajemná díla z oceli

Cizí hvězdy u Červeného kostela. Centrum Olomouce zdobí tajemná díla z oceli

Zdroj: Elena Šenková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 07:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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