Aleš Háma překvapil diváky důležitým oznámením: Po 20 letech se rozhodl skončit

Dvacet let u jednoho večera je dlouhá doba. Aleš Háma se však rozhodl předat moderátorské žezlo dál a své rozhodnutí oznámil naživo.
Kdo sledoval letošní vyhlašování ankety Atlet roku stejně jako my v redakci In-Lifestyle.cz, mohl na jeho konci zaznamenat moment, který se do běžného scénáře slavnostního večera nevešel. Moderátor Aleš Háma si totiž na závěr nechal jedno osobní oznámení. Po dlouhých dvaceti letech se rozhodl rozloučit s akcí, která byla součástí jeho profesního života. Zpráva přišla nečekaně a okamžitě otevřela otázku, kdo převezme jeho místo při příštím ročníku.
Rozhodnutí si nechal až na úplný závěr
Háma se s diváky nerozloučil žádným dlouhým dramatickým projevem. Jeho slova byla stručná, ale jasná. „Já už jsem tady, abych se rozloučil – nejen s dnešním večerem, ale i s Atletem roku,“ uvedl na konci galavečera. Následně vysvětlil, proč se rozhodl po takové době skončit. „Člověk by měl umět ukončovat určité životní etapy. Po dvaceti letech je ten čas, aby tu stanul někdo jiný, aby přinesl čerstvý vítr a nápady,“ řekl moderátor. Zároveň poděkoval sportovcům, se kterými se během let setkával: „Děkuju vám, atleti, za to, co jste mi dali a že jste mi atletiku přinesli do života,“ dodal.
Z jeho vyjádření to tedy nevyznívá tak, že by chtěl opustit televizní práci nebo se stáhnout z veřejného života. Rozhodnutí se týká konkrétního projektu, s nímž byl spojený dlouhá léta. Dvacetileté působení u jedné ankety je samo o sobě výrazná profesní kapitola. Háma navíc naznačil, že změna nemá být jen personální výměnou, ale také příležitostí pro nového moderátora přinést vlastní nápady a energii.
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Atlet roku je tradice, která potřebuje novou tvář
Anketa Atlet roku patří k tradičním událostem české atletiky. Nejde pouze o předání jedné hlavní ceny. Během slavnostního večera se připomínají výkony uplynulé sezony a oceňují také další osobnosti a objevy tohoto sportu. Český atletický svaz pořádá galavečer pravidelně a výsledky ankety jsou pro sportovce i fanoušky příležitostí ohlédnout se za nejvýraznějšími okamžiky roku.
Letošní slavnostní večer se uskutečnil 7. listopadu 2026 v pražském hotelu Ambassador – Zlatá husa. Přímý přenos odvysílala Česká televize. Háma tak své rozhodnutí oznámil právě při události, která je s jeho jménem spojená už dvě desetiletí. Jeho odchod proto neznamená jen konec jedné moderátorské spolupráce. Pro pravidelné diváky bude příští ročník také příležitostí zvyknout si na novou tvář.
Kdo se moderování ujme, zatím zůstává otevřenou otázkou. Háma ve svém projevu pouze vyjádřil přesvědčení, že nastal čas, aby prostor dostal někdo další. Konkrétní jméno nástupce ani další podrobnosti o změně během loučení neoznámil. Naopak se spekuluje, že by Háma nahradil Ebena a Kostkovou v moderování StarDance. Jsou to ale zatím pouze dohady.
Kdo je Aleš Háma a kde ho diváci dál uvidí?
Aleš Háma patří k výrazným tvářím české televizní zábavy. Dle Wikipedie se narodil 6. května 1973 v Karlových Varech a vystudoval Pražskou konzervatoř. Jeho profesní záběr ale nekončí u moderování. Věnuje se také herectví, zpěvu a hudbě, účinkoval v divadelních a muzikálových projektech a objevil se v televizních pořadech i seriálech.
Diváci si ho mohou spojit například s vědomostní soutěží Kde domov můj?, kterou uvádí Česká televize. Na obrazovkách Novy se zase objevuje jako moderátor hudební ankety Český slavík a zábavního pořadu Možné je všechno!. Právě v něm převzal moderátorskou roli po Pavlu Zedníčkovi. Jeho televizní kariéra je tak rozprostřená mezi více formátů a stanic.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Aleš Háma po 20 letech oznámil konec v přímém přenosu: „Je čas, aby tu stanul někdo jiný“ byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.