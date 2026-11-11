Prezident Pavel přijede na severní Moravu. Zavítá do Kopřivnice i Nového Jičína

Prezident Pavel přijede na severní Moravu. Zavítá do Kopřivnice i Nového JičínaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prezident Pavel přijede na severní Moravu. Zavítá do Kopřivnice i Nového JičínaZdroj: Pražský hrad, Tomáš Fongus
Článek byl publikován 11.11.2026 12:16
Městská nemocnice Ostrava (MNO) spustila sportovní výzvu na podporu pacientů geriatrického oddělení....
Od neděle 13. prosince začnou v Krnově platit nové názvy 34 autobusových zastávek. Město chce odstranit...
Novým rektorem Slezské univerzity v Opavě by se měl stát opět Tomáš Gongol. Dnes ho zvolil akademický senát...
Staveniště nového univerzitního centra CEPIS v Karviné propojí s třídou 17. listopadu provizorní panelová...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
- Falešnými QR platbami měl připravit desítky lidí o 430 tisíc. Skončil ve vazbě
- Ostravská nemocnice vyzývá k pohybu. Chce získat 150 tisíc na trenažér pro seniory
- Z Nemocnice bude Albrechtická věžák. V Krnově změní název 34 zastávek
- O post rektora se ucházel sám. Tomáš Gongol dál povede Slezskou univerzitu