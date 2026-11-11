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Prezident Pavel přijede na severní Moravu. Zavítá do Kopřivnice i Nového Jičína

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Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví ve čtvrtek 19. a v pátek 20. listopadu severní Moravu. Zaměří se především na podmínky pro život mladých lidí, dostupnost práce, bydlení, vzdělání a služeb.
Prezident Pavel přijede na severní Moravu. Zavítá do Kopřivnice i Nového Jičína

Prezident Pavel přijede na severní Moravu. Zavítá do Kopřivnice i Nového Jičína

Zdroj: Pražský hrad, Tomáš Fongus
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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