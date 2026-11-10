HLEDÁME PÁNÍČKA: Týraní pejsci z útulku v Čechách pod Kosířem čekají na novou šanci

Maxík
Maxík je americký stafordšírský teriér, narozený v roce 2021. Maxík je veselý, temperamentní a životem nabitý chlapec, který netrpělivě čeká na svého nového člověka. Do péče se dostal přímo od majitele, který se o něj už nadále nemohl starat, díky čemuž o jeho dosavadním životě a návycích víme spoustu věcí. Max je čistotný a zvyklý na byt, celý svůj život žil v bytě po boku své paničky. Jako pánečka upřednostňuje ženy.
Maxík potřebuje aktivního člověka, ideálně velkého milovníka tohoto plemene, který mu dopřeje dostatek pohybu. Nutně potřebuje unavit nejen tělo, ale i hlavu, dlouhé výlety, procházky a společné aktivity budou pro něj ideální náplní dne. Potřebuje domov bez dalších zvířat, Maxík si bohužel v mládí prošel špatnou zkušeností, kdy byl napaden jiným psem. Ostatní pejsky proto nemá rád a musí být jedináčkem v domácnosti bez jiných pejsků i dalších domácích zvířat.
Vůči novým lidem je zpočátku opatrný a nedůvěřivý, potřebuje klid, trpělivost a trochu času, než si vybuduje stoprocentní důvěru. Jakmile si vás však Maxík pustí k tělu a ukážete mu správné vedení, stane se z něho naprosto úžasný, oddaný a milující parťák na celý život. Na vodítku chodit umí, občas sice trošku zatáhne, jak je plný energie, ale se správnou motivací to jistě rychle doladíte.
Sorbon
Sorbon je kříženec německého ovčákaka a Malinois ve věku asi dva roky. Sorbonek si ve svém krátkém životě neprošel ničím dobrým, a když k nám přišel, byl to ještě nevycválaný a velmi hubený puberťák. To už je ale minulostí. Dnes už je vychrtlá minulost pryč, Sorbonek krásně přibírá na váze, dostává se do psychické pohody a rozkvétá před očima, pomalu se zklidňuje a začíná si užívat život.
Hledá k sobě aktivního parťáka, který mu věnuje svůj čas, energii a chuť podnikat společná dobrodružství. Vytváří si intenzivní vazbu na vybranou osobu, kterou vnímá jako absolutní autoritu a bezpečný přístav. Je nutné hned od počátku jednoznačně definovat, co je v chování přijatelné a co již přesahuje hranice, a důsledně dodržovat mantinely. Skvěle se učí a je vhodný pro další výcvik. Je to obrovský hračička, který zbožňuje hračky všeho druhu. Na vodítku chodí moc pěkně. V kontaktu s ostatními psy však projevuje dominanci, proto je potřeba s tím při venčení počítat. Bongo
Bongo je kříženec německé dogy a Cane Corso, narodil se v roce 2017. Bongo a Argo byli odebráni pro týraní. Přišli k nám ve strašném stavu, kostřička obalená kůži, odevzdáni osudu. Rány po celém těle se již zahojily a dušičky neztratily důvěru k člověku. Dostali se do krásné kondice a pohody, jejich povaha nám denně ukazuje, jak úžasní pejsci to jsou. Jsou dominantní vůči jiným psům, na vodítku umí, ale dokáží i pěkně tahat.
Hledáme nový domov těmto něžným obrům, dogouším klukům jménem Argo a Bongo. Za svůj život si vytrpěli hodně nepěkného, přišli k nám v zuboženém stavu, na kost vyhublí a tělo poseté boláky. Dnes už jsou v dobré kondici, rány na těle a na duši jsou zcela zahojeny a srdíčka jsou plná lásky k lidem.
Oba jsou aktivní senioři, kteří budou velmi rádi podnikat procházky, výlety a když bude chuť lenošit na gauči, přitulí se a budou vděčni za dotek svého pánečka. Mají hygienické návyky, jsou poslušní, zvládají základní povely, sedni, lehni, místo, zůstaň. Argošek vášnivě pacinkuje a Bongošek vášnivě aportuje a to cokoliv. Hledáme jim domov každému zvlášť, společně se nesnesou a nejlépe domov, kde budou jediným pejskem v rodině, aby veškerá společnost a pozornost byla jen a jen pro ně, mají co dohánět. Útulek pro psy Voříšek
606 855 797
Samota 133
798 58 Čechy pod Kosířem
utulekvorisek@seznam.cz
www.vorisek.org
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