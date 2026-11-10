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HLEDÁME PÁNÍČKA: Týraní pejsci z útulku v Čechách pod Kosířem čekají na novou šanci

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Ve spolupráci s útulky v Olomouckém kraji pravidelně hledáme zájemce o adopce zvířat, která přišla o své páníčky. Dnes jde o Maxíka a Sorbona a týrané pejsky Bonga s Argem z útulku z Čech pod Kosířem na Prostějovsku. Jde o přátelské pejsky, kteří potřebují péči a lásku.
HLEDÁME PÁNÍČKA: Týraní pejsci z útulku v Čechách pod Kosířem čekají na novou šanci

HLEDÁME PÁNÍČKA: Týraní pejsci z útulku v Čechách pod Kosířem čekají na novou šanci

Zdroj: Útulek pro psy Voříšek
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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