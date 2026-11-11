Zavražděná taxikářka bojovala za Bennyho. Věděla, kdo psa postřelil a zahrabal

Čtyřletého psa Bennyho někdo na začátku února roku 2024 u Libiny na Šumpersku několikrát střelil do hlavy a poté zahrabal. Podle veterinářů byl pes v hrobě dva až tři dny a nesnesitelně trpěl, nakonec ho našel náhodný kolemjdoucí a zachránil.
Klíčovou svědkyní v tomto otřesném případu byla čtyřiačtyřicetiletá taxikářku ze Šumperka, kterou letos v únoru zavraždil osmatřicetiletý muž bodnutím do krku, protože chtěl s jejím vozidlem spáchat sebevraždu. Tuto kauzu dnes začne projednávat soud v Olomouci.
Zavražděná taxikářka bojovala za spravedlnost pro Bennyho. V taxíku totiž vezla jeho majitelku, která se jí k popravě a zakopání zvířete přiznala. Později se taxikářka ještě snažila pořídit nahrávku, kde by přiznání bylo slyšet, majitelka psa však začala mlžit a otřesný čin sváděla na další osobu, svůj podíl ovšem nepopřela.
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Taxikářka o přiznání majitelky vypovídala na policii a o spravedlnost pro Bennyho bojovala až do své smrti letos v únoru. Vyšlo například najevo, že majitelka psa skončila ve vězení v Německu v souvislosti s vraždou manžela. Další svědci na policii vypovídali o tom, že si majitelka psa pořídila zbraň, nebo o tom, že je žádala, aby Bennyho zabili.
Policie ovšem případ odložila, aniž by kohokoliv obvinila. "Daný případ byl po prověřování v souladu se zákonem odložen, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání proti určité osobě," potvrdila mluvčí policie Miluše Zajícová. Postup policie opakovaně prověřovalo státní zastupitelství a vždy jí dalo za pravdu.
S tím však nesouhlasí Robert Plicka, přezdívaný jako advokát zvířat, který se případu ujal. "Ve své praxi jsme řešili případy, kde bylo podstatně méně důkazů proti pachateli a policie trestní stíhání zahájila. V tomto případě, kde je množství důkazů proti pachatelce, policie trestní stíhání odmítá zahájit," stěžuje si Plicka. Ve spolupráci se spolkem Hlas zvířat se proti odložení případu třikrát odvolal a nyní podal podnět na ministerstvo spravedlnosti.
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Bennyho tragický případ před dvěma roky šokoval veřejnost, mohutná sbírka mezi lidmi mu pak zajistila ošetření na veterinární klinice v Brně a pes se později dostal do domácí péče k jedné z členek Unie práv zvířat. Čtyřletého psa se někdo v Libině výstřely do hlavy pokusil usmrtit a zvíře pak zahrabal. Pes měl zkrvavenou tlamu, z očí mu tekla krev a nebyl schopen chodit. V hlavě a těle měl několik diabolek a otoky na krku, jak ho někdo uvázal, aby ho mohl zastřelit. Na stranách jeho hrobu byly jasně viditelné otisky drápů, jak se Benny sápal ven.
Po načtení čipu se ukázalo, že se narodil se v roce 2019 a je registrovaný na chovatelku, která byla podle informací Unie závislá na drogách.
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V případu vraždy taxikářky, která bojovala za spravedlnost pro Bennyho, pachateli hrozí výjimečný trest. Podle policie muž letos v únoru bodl taxikářku nožem do krku ze zadního sedadla taxi. Další dva lidi zranil, když jejím ukradeným vozidlem prchal před policisty a úmyslně najel do protisměru. Chtěl tak spáchat sebevraždu. Taxikářka o život v nemocnici bojovala čtyři dny, nakonec zraněním podlehla.
Úmyslné najetí do protisměru žalobce kvalifikoval jako pokus vraždy, podle kriminalistů jen duchapřítomná reakce řidiče z protijedoucího auta zabránila fatálnímu následku. Řidič i jeho spolujezdkyně utrpěli pohmožděniny a otřes mozku.