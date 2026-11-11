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Zavražděná taxikářka bojovala za Bennyho. Věděla, kdo psa postřelil a zahrabal

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Dennívýzva
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Zavražděná taxikářka ze Šumperka, jejíž vrah dnes stane před soudem v Olomouci, až do své smrti bojovala za spravedlnost pro pejska Bennyho, kterého někdo na Šumpersku střelil do hlavy a poté zahrabal. V případu byla klíčovou svědkyní, majitelka psa se jí k otřesnému činu přiznala.
Zavražděná taxikářka bojovala za Bennyho. Věděla, kdo psa postřelil a zahrabal

Zavražděná taxikářka bojovala za Bennyho. Věděla, kdo psa postřelil a zahrabal

Zdroj: Unie práv zvířat/Diana Šlechtová
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 05:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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