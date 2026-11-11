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Muž obžalovaný z vraždy taxikářky v Šumperku přiznal vinu, žalobce chce 25 let

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Muž obžalovaný z vraždy taxikářky v Šumperku a pokusu o vraždu dalších dvou lidí dnes u olomouckého krajského soudu přiznal vinu. Žalobce mu navrhl trest 25 let a zabezpečovací detenci. Taxikářka mimo jiné figurovala jako hlavní svědek v případu postřeleného a zahrabaného psa Bennyho z Libiny.
Muž obžalovaný z vraždy taxikářky v Šumperku přiznal vinu, žalobce chce 25 let

Muž obžalovaný z vraždy taxikářky v Šumperku přiznal vinu, žalobce chce 25 let

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 10:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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