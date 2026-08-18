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Karlovarský kraj je při sklizni nejpomalejším v Česku

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Sklizeň v Karlovarském kraji se blíží ke konci, přesto je stejně jako každoročně nejpomalejší ze všech krajů Česka. Sklizeno je 93,39 procenta obilovin a…
kombajn

kombajn

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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