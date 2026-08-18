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Návrat z Egypta se změnil v nekonečné čekání. Turisté uvízli na letišti přes 30 hodin

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Místo poklidného návratu z dovolené čekalo desítky turistů v egyptské Hurghadě vyčerpávající čekání. Let do Vídně se opakovaně odkládal a cestující strávili v nejistotě více než 30 hodin. Někteří si museli sami zajistit hotel, dopravu i další výdaje.
Návrat z Egypta se změnil v nekonečné čekání. Turisté uvízli na letišti přes 30 hodin

Návrat z Egypta se změnil v nekonečné čekání. Turisté uvízli na letišti přes 30 hodin

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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