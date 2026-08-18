Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Nestačí jen snížit vysoký tlak. Nový experiment ukázal, jak by šlo zároveň opravovat škody v cévách a ledvinách

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Léčba vysokého krevního tlaku má jeden hlavní cíl: dostat nebezpečně zvýšené hodnoty dolů dříve, než poškodí cévy, srdce, ledviny nebo mozek. Nový experiment ale naznačuje, že by jednou mohlo být možné zasáhnout ještě druhou část problému – chronický zánět a fibrózu, které po sobě hypertenze v orgánech zanechává.
Nestačí jen snížit vysoký tlak. Nový experiment ukázal, jak by šlo zároveň opravovat škody v cévách a ledvinách

Nestačí jen snížit vysoký tlak. Nový experiment ukázal, jak by šlo zároveň opravovat škody v cévách a ledvinách

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Reklama
Další články z Kód Enigma
V Černobylu roste houba, které radiace svědčí. Vědci teď zjišťují, zda by jednou mohla chránit astronauty
V Černobylu roste houba, které radiace svědčí. Vědci teď zjišťují, zda by jednou mohla chránit astronauty
Jeden psí rok není sedm lidských. DNA ukázala, že psi stárnou mnohem podivnějším způsobem
Jeden psí rok není sedm lidských. DNA ukázala, že psi stárnou mnohem podivnějším způsobem

Sedm let za jeden. Je to snad nejznámější matematika spojená se psy: pokud je vašemu čtyřnohému...

Tohle opravdu není dinosaurus. Obří predátor vládl Zemi dávno před aktéry Jurského parku – a evolučně má blíž k nám než k T. rexovi
Tohle opravdu není dinosaurus. Obří predátor vládl Zemi dávno před aktéry Jurského parku – a evolučně má blíž k nám než k T. rexovi

Na první pohled vypadá, jako by utekl z druhohorního filmu: nízké tělo, mohutná lebka plná ostrých zubů a...

Vědci prověřili populární „omlazovací“ zákroky. Ze 34 studií neprošla jejich testem ani jedna
Vědci prověřili populární „omlazovací“ zákroky. Ze 34 studií neprošla jejich testem ani jedna

Laser vyhladí texturu pokožky. Výplň vrátí obličeji ztracený objem. Microneedling může zvýšit tvorbu...

Ptáci, kteří umějí počítat: matematika v ptačím mozku
Ptáci, kteří umějí počítat: matematika v ptačím mozku

Počítání bývá považováno za výsadu lidského mozku. Moderní výzkum však ukazuje, že některá zvířata dokážou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Věda
Zobrazit více
Související články
Ve jménu vědy. Proč se v historii medicíny vykonávaly experimenty, které by dnes neprošly a jak se vlastně věda naučila chránit člověka
Ve jménu vědy. Proč se v historii medicíny vykonávaly experimenty, které by dnes neprošly a jak se vlastně věda naučila chránit člověka
Kód Enigma
ZajímavostiVěda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.