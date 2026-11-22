Ornella Koktová chtěla své mladší sestře Charlotte Stefan zpříjemnit čekání na narození prvního dítěte, její způsob podpory ale na sociálních sítích vyvolal rozruch. Na zveřejněných záběrech se objevila v růžové teplákové soupravě, tančila kolem nemocničního lůžka, pohrávala si s hygienickými vložkami a před kamerou využila také infuzní stojan. Charlotte mezitím odpočívala na posteli a sestřino počínání sledovala s úsměvem. Video se rychle dostalo mezi uživatele sociálních sítí, kteří na něj reagovali rozdílně. Někteří ocenili snahu odlehčit náročnou situaci, jiným připadalo podobné vystupování v porodnici nevhodné. Kritické komentáře se přitom netýkaly pouze samotného tance, ale také rozhodnutí zveřejnit tak osobní okamžiky na internetu.
Kritika se dotkla i sesterského vztahu
Nejostřejší reakce mířily na údajnou snahu Ornelly získat pozornost prostřednictvím rodinné události. Někteří diskutující zpochybňovali, zda její vystupování Charlotte skutečně pomáhalo, a označovali natáčení za nevhodné vzhledem k okolnostem porodu. Objevily se dokonce názory, že starší ze sester využívá citlivý okamžik především pro vlastní zviditelnění.
Taková tvrzení však vycházela pouze z krátkých zveřejněných záběrů a komentující neměli možnost posoudit celý průběh porodu. Z videa navíc nebylo patrné, že by Charlotte proti sestřině přítomnosti nebo jejímu chování protestovala. Pozdější vyjádření samotné rodičky naopak ukázalo, že Ornellinu pomoc vnímala jako důležitou součást náročného dne.
Charlotte přivedla svou první dceru Scarlett na svět v neděli 15. listopadu 2026, přičemž samotný porod pro ni byl podle jejích slov mimořádně náročný. Později přiznala, že ji intenzita bolesti zaskočila natolik, že chvílemi pochybovala, zda celý proces zvládne. Bolest dokonce označila za paralyzující, čímž popisovala její sílu, nikoli lékařsky potvrzené ochrnutí.
Právě v těchto okamžicích jí měla být Ornella velkou oporou, protože ji opakovaně povzbuzovala a pomáhala jí soustředit se na něco jiného. „Ty jsi byla mojí neskutečnou oporou,“ napsala Charlotte ve veřejném poděkování své starší sestře. Dodala také, že na její pomoc nikdy nezapomene a že je šťastná, že ji má ve svém životě.
Narození Scarlett přišlo po složitém období
Na emotivní vyznání následně odpověděla také Ornella, která přiznala, jak těžké pro ni bylo sledovat sestru při porodu. Uvedla, že by jí v danou chvíli nejraději alespoň část bolesti odebrala, kdyby to bylo možné. Současně ocenila Charlottinu sílu a ujistila ji, že při ní bude stát i v budoucnu. Jejich vzájemná slova tak nabídla podstatně osobnější pohled na událost, která na sociálních sítích vyvolala tolik negativních komentářů.
Zatímco část veřejnosti posuzovala Ornellino chování podle krátkého videa, Charlotte popsala dlouhé hodiny sesterské podpory. Její vyjádření přitom přímo zpochybňuje představu některých kritiků, že přítomnost starší sestry byla pro rodičku nepříjemná. Narození malé Scarlett má pro obě sestry ještě jeden význam, protože jejich vztah v minulosti provázely vážné neshody.
Ornella a Charlotte spolu určitou dobu neudržovaly blízký kontakt a jejich rodinné spory se opakovaně dostávaly na veřejnost. V posledních měsících se však jejich vztahy zlepšily a Ornella nakonec nechyběla ani u narození sestřina prvního dítěte. Pro Charlotte přitom nebyl jednoduchý už závěr těhotenství, během kterého se potýkala s výraznou chudokrevností a musela podstoupit krevní transfuzi. Vedle Ornelly ji při porodu podporoval také manžel Martin Stefan, který byl podle dostupných informací v nemocnici přítomen. Novopečení rodiče následně zveřejnili první fotografie dcery Scarlett a poděkovali zdravotníkům za péči, které se Charlotte během porodu dostalo.
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