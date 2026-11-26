Na světlém ciferníku mají nápis WALTHAM U.S.A, na zadní straně pouzdra však ruské věnování hrdinskému lidu Sovětského svazu. Náramkové hodinky z roku 1942 ze sbírky Vojenského historického ústavu Praha ukazují méně známou soukromou vlnu americké válečné pomoci, která běžela vedle státního programu Lend-Lease a ostře kontrastuje s pozdějším obrazem studené války.
Na první pohled jde o nenápadný časoměr. Podle
sbírkové karty Vojenského historického ústavu Praha (VHÚ) má tento exemplář z roku 1942 chromované pouzdro o průměru pouhých 30 milimetrů, světlý ciferník s centrální vteřinovou ručičkou a pod dvanáctkou značení WALTHAM U.S.A. Uvnitř pracuje mechanický strojek kalibru Waltham 6/0 se 17 kameny a ručním nátahem. Hodinky drží na zápěstí textilní khaki řemínek běžný u amerických vojenských a leteckých modelů té doby a do pražské sbírky je muzeum zakoupilo v roce 2024.
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O americké pomoci Sovětskému svazu za druhé světové války se obvykle mluví v tabulkách plných tisíců tanků, letadel a nákladních vozů. Taková čísla mají velkou váhu, snadno se ale slévají v abstraktní logistiku. Jediné malé hodinky přibližují tutéž kapitolu války mnohem bezprostředněji, protože v sobě na třech centimetrech kovu nesou podpis americké továrny i ruský nápis určený lidem na druhé straně planety.
Americký nákladní vůz Studebaker US6 z roku 1944 v Rižském motoristickém muzeu. Právě státní dodávky těžké techniky v rámci programu Lend-Lease v historické paměti obvykle zastiňují soukromou pomoc organizace Russian War Relief. Nenea hartia / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Soukromá humanitární akce, nikoli státní program Lend-Lease
Když nacistické Německo 22. června 1941 napadlo Sovětský svaz, vyvolal útok v demokratických zemích silnou vlnu solidarity navzdory hlubokým politickým rozdílům. Jak uvádí VHÚ Praha, už měsíc po invazi se v New Yorku sešla skupina lidí odhodlaných pomoci napadené zemi a v září 1941 založili soukromou organizaci Russian War Relief, tedy Ruskou válečnou pomoc. Vedle zásilek léků, oblečení a potravin nechala tato organizace vyrobit i několik tisíc spolehlivých náramkových hodinek podle amerických vojenských specifikací. Zakázku plnily tři přední americké hodinářské značky Hamilton, Elgin a Waltham, přičemž největší podíl připadl právě firmě Waltham a jednotlivá provedení se v detailech mírně lišila.
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Častou chybou pozdějších vyprávění je řadit tyto hodinky rovnou do programu Lend-Lease. Ve skutečnosti šlo o dva odlišné mechanismy. Státní zákon o půjčce a pronájmu, který
podle Národního archivu USA schválil americký Kongres 11. března 1941, financovala státní pokladna a smlouvy uzavírala americká vláda přímo se zahraničními vládami. Sovětský svaz do něj prezident Franklin D. Roosevelt formálně zařadil dopisem správci programu Edwardu R. Stettiniovi ze 7. listopadu 1941, kdy označil obranu SSSR za životně důležitou pro obranu Spojených států a navázal na úvěr jedné miliardy dolarů slíbený Stalinovi o týden dříve. Celkově Spojené státy podle přehledu Úřadu historika amerického ministerstva zahraničí uzavřely dohody Lend-Lease s více než třiceti zeměmi v objemu kolem 50 miliard dolarů. Soukromé válečné sbírky a dobrovolné organizace naproti tomu spadaly pod odlišný civilní dohled. Roosevelt pro ně 25. července 1942 vydal exekutivní příkaz č. 9205, kterým zřídil kontrolní úřad pro válečnou pomoc, vyžadující registraci charit, koordinaci sbírek a audit vybraných darů.
Hledisko Russian War Relief Lend-Lease Povaha a původ Soukromá humanitární organizace založená v New Yorku v září 1941 Státní program USA opřený o zákon z 11. března 1941 Financování Veřejné sbírky a dobrovolné dary v USA Prostředky státní pokladny schvalované Kongresem Zapojení SSSR Přímá solidární iniciativa krátce po 22. červnu 1941 Formální rozhodnutí prezidenta Roosevelta ze 7. listopadu 1941 Typické dodávky Léky, oblečení, potraviny a několik tisíc speciálně objednaných hodinek Vojenský materiál, vozidla, stroje, suroviny a zásoby mezi vládami Právní dohled USA Registrace a audit pod President's War Relief Control Board (od července 1942) Přímé řízení vládními úřady a pravidelné zprávy Kongresu
Objednávka hodinek přesto ukazuje, jak těsně se civilní solidarita dotýkala vojenské praxe. Spolehlivý mechanický časoměr patřil za války k důležité osobní výbavě, stejně jako u dalších
historických vojenských hodinek dochovaných v muzeích. Zadní víčko exemplářů pro Russian War Relief proto neslo výrazný ruský nápis „Геройскому народу СССР — Рошен Уор Релиф США“, tedy „Hrdinskému lidu SSSR — Russian War Relief USA“. Americký název organizace se na pouzdro dostal ve fonetickém přepisu do azbuky, aby mu obdarovaní v Sovětském svazu na první pohled rozuměli. Památník válečné letecké trasy Aljaška Sibiř v aljašském Fairbanksu zobrazuje sovětského a amerického letce bok po boku. Krátké období spojenectví proti nacistickému Německu záhy vystřídala desetiletí studené války. Drbob1959 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Předmět, který nabourává obraz dvou nesmiřitelných bloků
Při pohledu z pozdějších desetiletí působí spojení americké značky a sovětského věnování téměř nepatřičně. Přitom ani před rokem 1941 neměly obě velmoci bezproblémové vztahy. Jak shrnuje
výstava Knihovny Kongresu USA k sovětským archivům, Spojené státy po vzniku sovětského státu dlouho odmítaly jeho ideologii a diplomatické vztahy s Moskvou navázaly až v roce 1933. Válečné spojenectví po létě 1941 nevymazalo hlubokou nedůvěru mezi demokracií a stalinskou diktaturou, spojil je ale naléhavý cíl porazit nacistické Německo.
Jak rychle se tato rovnováha rozpadla, dokládá už závěr války. Podle Knihovny Kongresu vyvolávala sovětská politika ve východní Evropě ostré spory ještě před porážkou Německa a záhy přišla desetiletí studené války. Už v srpnu 1945 dostalo spojenecké přátelství symbolickou trhlinu v podobě dřevěného znaku USA, který sovětští pionýři věnovali americkému velvyslanci v Moskvě a uvnitř něhož se skrýval
pasivní odposlech Zlatoust. Právě dlouhé soupeření jaderných bloků pak zpětně překrylo skutečnost, že jen o tři roky dříve organizovali američtí občané sbírky pro sovětské zázemí a nechávali u svých největších hodinářských továren vyrýt pozdrav v azbuce.
K pražskému exempláři z roku 1942 patří ještě jedna poctivá poznámka. Karta VHÚ uvádí výrobce, technické parametry i rok zakoupení do sbírky, nezachycuje však jméno původního nositele ani cestu hodinek mezi sovětskými jednotkami.
Příběh tohoto kusu tak nestojí na domnělém osudu konkrétního vojáka, ale na hmatatelné kombinaci detailů, které se na pouzdru potkávají. Na přední straně zůstává nenápadné označení WALTHAM U.S.A, na zadní straně slova o hrdinském lidu SSSR z jediného krátkého období dvacátého století, kdy mohla stát obě označení na jednom předmětu vedle sebe.
Zdroje fotografií Historické mechanické náramkové hodinky americké značky Waltham: Joe Haupt from USA / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 Nákladní automobil Studebaker US6 z programu Lend-Lease v muzeu v Rize: Nenea hartia / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Památník americko-sovětské válečné spolupráce v aljašském Fairbanksu: Drbob1959 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0