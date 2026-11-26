Dvoumotorový bitevník L-159 Sokol měl překonat rychlost zvuku. Vývoj v Aeru Vodochody skončil počátkem roku 1970 ve fázi zkoušek modelu. Stejné označení L-159 později dostal podzvukový letoun ALCA.
Model měří na délku 60,5 centimetru. Do
sbírky Vojenského historického ústavu v Praze se dostal v roce 2022 od soukromého majitele. Vznikl pro zkoušky v aerodynamickém tunelu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. Na modelu vystaveném proudu vzduchu lze zkoumat, jak se navržený tvar chová ještě před stavbou letadla. Sokol a Albatros vznikaly vedle sebe
V Aeru pracoval na Sokolu tým kolem konstruktéra Jana Vlčka. VHÚ klade začátek prací pravděpodobně do roku 1967. Pavel Kučera ve
sborníku Slovenského technického muzea uvádí podzim téhož roku.
https://www.zbrojopis.cz/bitva-u-midway-letadlove-lode-dauntless-pacifik-historie/
Velitelství československého letectva pro nový stroj sestavovalo požadavky. Sokol připadal v úvahu jako náhrada sovětského Su-7B. Letouny řady Su-7 používal v roce 1968 například
čáslavský 28. stíhací bombardovací letecký pluk.
Vlček současně vedl vývoj cvičného
L-39 Albatros. Jeho první letový prototyp se od země odlepil v listopadu 1968. Pátý prototyp X-05 začal létat ještě v době, kdy Aero pracovalo na Sokolu. Poprvé vzlétl 23. září 1969. Pátý prototyp cvičného Albatrosu poprvé vzlétl v září 1969, kdy v Aeru ještě běžely práce na Sokolu. Dva motory uvnitř trupu nebo v gondolách
Konstruktéři zvažovali dvě uspořádání pohonu. V provedení A měly být motory uvnitř zadní části trupu. Provedení B je mělo po bocích zádi v samostatných gondolách. K této variantě s označením A-159B přiřazuje VHÚ dochovaný model.
Počítalo se i s provozem z nezpevněných ploch. Pro hlavní podvozek proto konstruktéři navrhli na každé noze dvojici kol za sebou. Zvažovali také, jak vysoko křídlo na trup umístit. Přednost nakonec dostalo uspořádání s křídlem dole.
https://www.zbrojopis.cz/hodinky-waltham-pro-sssr-vhu/
Projekt počítal s maximální rychlostí okolo 1 500 km/h a s dostupem přibližně 15 kilometrů. K letovým zkouškám se Sokol nedostal. Práce skončily počátkem roku 1970 a obě čísla zůstala projektovanými hodnotami.
Označení L-159 se vrátilo s ALCA
První dvoumístný prototyp pozdější ALCA vznikl úpravou letounu L-59 z rodiny Albatrosů. Vzlétl
2. srpna 1997. Stroj s výrobním číslem 5831 byl v roce 2010 novinkou v Leteckém muzeu Kbely, jak dokládá výroční zprávy VHÚ. První prototyp ALCA vznikl z letounu L-59. Do vzduchu se poprvé dostal v srpnu 1997.
Na úvodním snímku je sériová L-159A,
jednomístný podzvukový bitevník s motorem F124. Hned za kabinou je dobře vidět boční vstup vzduchu. Spolu se vstupem na druhé straně přivádí vzduch k jedinému motoru v trupu. U Sokola A-159B měly být na bocích až u ocasu celé motorové gondoly.