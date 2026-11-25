Ráno čtvrtého června roku 1942 směřovalo japonské císařské námořnictvo k zdánlivě jistému triumfu. Mělo drtivou převahu čtyř těžkých letadlových lodí s elitními posádkami ostřílenými z útoku na Pearl Harbor. Během pouhých pěti minut mezi desátou hodinou dvacátou druhou a dvacátou sedmou minutou se však pýcha japonské flotily proměnila v hořící peklo. Americké střemhlavé bombardéry využily chaosu na palubách nepřítele, zasáhly přeplněné hangáry s odstrojenou municí a definitivně zlomily strategickou iniciativu v celém Tichém oceánu.
Klíč k jednomu z největších zvratů vojenských dějin nespočíval v převaze děl nebo pancíře, nýbrž v geniální práci amerických kryptoanalytiků ze stanice Hypo na Havaji pod vedením komandéra Josepha Rocheforta. Odtajněné bojové deníky a hlášení námořních sil v archivech
U.S. National Archives odhalují přesný postup prolomení námořního kódu JN 25, zatímco strategické analýzy námořních operací na odborném portálu Federation of American Scientists dokládají revoluci v doktríně, kde hlavní údernou sílu na otevřeném moři poprvé definitivně převzala palubní letadla na úkor bitevních lodí.
Tři polští matematici dokázali rozluštit Enigmu ještě před válkou. Jejich práce pomohla spojencům Falešná depeše o pitné vodě odhalila cíl útoku
Na jaře roku 1942 zachytili američtí zpravodajci intenzivní japonskou rádiovou komunikaci, která plánovala mohutný úder na tajemný cíl označený písmeny AF. Část štábu ve Washingtonu se domnívala, že jde o Havajské ostrovy nebo dokonce o západní pobřeží Spojených států. Rochefort však správně tušil, že admirál Isoroku Jamamoto chce vylákat zbývající americké letadlové lodě k rozhodující bitvě u osamělého atolu Midway, ležícího na strategické spojnici Pacifiku.
K ověření hypotézy posloužila geniální lest. Velitelství nařídilo posádce na Midway odeslat nešifrovanou zprávu kabelem, že místní zařízení na odsolování mořské vody utrpělo havárii a ostrov trpí kritickým nedostatkem pitné vody. O pouhé dva dny později zachytila odposlechová služba kódovanou japonskou depeši hlásící nadřízeným, že na cíli AF došla sladká voda. Admirál Chester Nimitz získal přesné datum i směr nepřátelského úderu a mohl připravit dokonale skrytou past.
Smrtící chaos a nerozhodnost na japonských palubách
Ráno čtvrtého června provedla japonská letadla první nálet na instalace na atolu Midway. Velitel útočné vlny Joiči Tomonaga však ohlásil, že ostrovní letiště je stále funkční a vyžaduje druhou vlnu bombardování. V té chvíli stál admirál Čúiči Nagumo před osudovým dilematem. V podpalubí lodí Akagi a Kaga čekaly bombardéry vyzbrojené těžkými torpédy pro případ, že by se na moři objevily americké lodě. Nagumo však ztratil trpělivost a nařídil torpéda odmontovat a stroje přezbrojit tříštivými pumami proti pozemním cílům.
Zásah torpéda do trupu letadlové lodi USS Yorktown během odvetného úderu japonských bombardérů.
Sotva mechanici zahájili namáhavou práci v těsných hangárech, průzkumný hydroplán z křižníku Tone opožděně ohlásil spatření amerického svazu včetně letadlové lodi. Vypukla panika. Nagumo rozkaz okamžitě obrátil a nařídil opětovnou montáž torpéd. Demontované pumy technici v časové tísni nestihli uložit do chráněných pancéřových muničních skladů a nechali je ležet volně na podlahách hangárů vedle otevřených palivových potrubí a běžících motorů.
Oběť torpédonosných strojů a pět minut zkázy
První americké údery přitom hrozily naprostou katastrofou. Pomalé torpédonosné stroje Devastator útočící v nízké výšce bez stíhacího doprovodu byly nemilosrdně zmasakrovány hlídkujícími japonskými stíhačkami Zero. Z patnácti strojů osmé torpédové perutě z letadlové lodi Hornet nepřežil jediný letoun a zachránil se pouze praporčík George Gay. Tato hrdinská oběť však stáhla veškerou japonskou obranu k hladině oceánu a odčerpala palivo i munici stíhačů.
Střemhlavé bombardéry SBD Dauntless hlídkují nad zasaženým a hořícím japonským těžkým křižníkem Mikuma.
Přesně v deset hodin dvacet dvě minuty dorazily nad japonský svaz střemhlavé bombardéry Douglas SBD Dauntless vedené korvetním kapitánem Wadem McCluskym a Richardem Bestem. Našly nepřátelské lodě bez vzdušného krytí ve chvíli, kdy jejich paluby připomínaly otevřené sklady střeliva. Richard Best osobně svrhl půltunovou pumu přesně na středový výtah vlajkové lodi Akagi. Bomba prorazila dřevěnou palubu a explodovala v horním hangáru mezi natankovanými torpédovými letouny. Během pouhých pěti minut zasáhly přesné pumy letadlové lodě Akagi, Kaga i Sórjú. Následné řetězové exploze paliva a munice rozervaly hangáry a uvěznily stovky mechaniků v ohnivé pasti bez jediné naděje na záchranu.
Konec nadvlády a zlom ve válce o Pacifik
Poslední japonská letadlová loď Hirjú sice dokázala v odvetném úderu těžce poškodit americkou loď USS Yorktown, kterou později dorazila japonská ponorka I 168, ale ještě téhož odpoledne byla Hirjú rovněž dostižena americkými bombardéry a potopena. Ztráta čtyř elitních letadlových lodí a stovek nejzkušenějších námořních pilotů zasadila císařství ránu, ze které se již nikdy nevzpamatovalo. Od bitvy u Midway přešlo Japonsko do trvalé defenzívy a Spojené státy převzaly iniciativu, která je po krvavých ostrovních bojích dovedla až do Tokijského zálivu.
Tank sjel do příkopu a ostatní přejely přes něj. I tak vypadaly Hobartovy kuriozity Zdroje fotografií horici-japonska-letadlova-lod-hirju-bitva-u-midway-1942: Special Service Ensign Oniwa Kiyoshi / U.S. Navy / Wikimedia volné dílo vybuch-torpeda-americka-letadlova-lod-yorktown-bitva-u-midway: U.S. Navy / Wikimedia volné dílo stremhlave-bombardery-dauntless-utok-kriznik-mikuma-midway: U.S. Navy / Wikimedia volné dílo