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Kapustňák: několik set kilo klidu, které evoluce poslala do vody pást trávu

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Člověk má zvláštní představu, že velké zvíře musí něco dramatického dělat. Lev loví. Hroch útočí. Slon bourá stromy. Kosatka organizuje námořní operace. A potom přijde kapustňák – několik set kilogramů savce, který se pomalu vznáší vodou, jí rostliny a celým svým výrazem oznamuje, že dnešní program rozhodně nebude obsahovat žádnou zbytečnou eskalaci.
Kapustňák: několik set kilo klidu, které evoluce poslala do vody pást trávu

Kapustňák: několik set kilo klidu, které evoluce poslala do vody pást trávu

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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