9 chyb při vaření, které děláte od dětství. Jedna z nich může skončit otravou jídlem

Co se týče vaření, tak málokdo se učí vyloženě z internetu a nebo si zaplatí kurz, či vyloženě studuje kuchařinu.
Většina lidí prostě přejímá (zlo)zvyky od rodiny a tím se také předává jistá tradice ve vaření z generace na generaci. Jenomže to, že se něco dělalo desítky let ještě neznamená, že je to správný postup. Zde je přehled nejčastějších chyb v kuchyni, které jsou pokládány za běžný postup. Rozmrazování masa při pokojové teplotě
Tento proces zná každý, máte koupené maso a nyní přišla ta úžasná chvíle jej použít. Tak jej vytáhnete, položíte na kuchyňskou linku a jdete spát, však ono bude ráno dobré. Co ovšem málokomu dochází je fakt, že
v takovém prostředí je ideální prostor pro množení nebezpečných bakterií. Poté je velmi snadné promeškat okamžik, kdy se z rozmraženého masa začíná stávat maso zkažené. Bezpečnější je rozmrazit maso v lednici, raději si o něco déle počkejte. Zdroj fotografie: Unsplash Oplachování zeleniny vodou místo ručního mytí
Snad každý si je vědom faktu, že zeleninu je nutné před použitím umýt. Co už ale ví málokdo je, že není nejlepší cestou ji
prostě strčit do cedníku, postříkat chvíli vodou a hotovo. Dle vědců je nejdůležitější mechanické ruční mytí, právě to zajistí, aby se ze zeleniny dostaly všechny pesticidy, mikroby a zakořeněné nečistoty ven. V prvním případě se zbavíte jen viditelné špíny, ale tyto věci v zelenině zůstanou. Přidávání sušeného ovoce do pokrmů
A teď to nechápejte špatně, sušené ovoce je určeno k tomu, aby se i sušené konzumovalo. To však jen
do momentu, než jej chcete přidat do pokrmu. V takovém případě je nejdříve nutné nechat ovoce louhovat alespoň okolo deseti až patnácti minut ve vroucí vodě. Díky tomu bude ovoce měkčí a chuť pestřejší. Zdroj fotografie: Unsplash Nechat maso marinovat déle jak 12 hodin
Z nějakého důvodu většina lidí věří, že čím déle se nechá maso marinovat, tím plnější chuť bude mít.
Ve skutečnosti bude takové maso akorát tak gumové a může za to kyselina z octa či citronu, která se do marinád přidává. Aby maso jakéhokoliv druhu získalo ideální chuť, stačí ej marinovat jen okolo dvaceti minut, déle to je již zbytečné. Dávání česneku na pánev zároveň s cibulí
Možná jste si již všimli, že česnek se na pánvi smaží více než rychle. Jakmile tedy přidáte cibuli i
česnek na pánev zároveň, zaděláváte si na problém. Zatímco cibule teprve začne chytat zlatavou barvu, česnek se bude již připalovat. Abyste tento proces alespoň trochu sjednotili, můžete česnek nakrájet na větší kusy a nebo jej na pánev házet až ke konci. Zdroj fotografie: Depositphotos Hnětení těsta až příliš dlouhou dobu
Co se týče přípravy těsta pro různé druhy pečiva a dezertů, většinou je používán obdobný, až skoro stejný postup. Jenomže co funguje pro jedno, může být špatné pro něco jiného.
Dlouhým mícháním a hnětením je těsto hutnější a pružnější, to je ovšem ideální například pro vaření pizzy. Co se ovšem týče koláčů, tam to akorát uškodí, jelikož u těch by těsto mělo být nafouklé, jemné a drobivé. Smažení masa hned po nanesení koření
Teď je řeč konkrétně o steaku, jelikož koluje mýt, že když jej na kořeníte a okamžitě dáte smažit, tak bude křupavější.
Ve skutečnosti je to ovšem tak, že nasolené maso pouští vlhkost a ta ve výsledku zabrání smažení a maso se rozvaří. Na kořeněné maso nechejte odležet okolo patnácti minut a případnou uvolněnou vlhkost pravidelně nasávejte papírovou utěrkou, až pak bude ideální ke smažení. Zdroj fotografie: Unsplash Nechávat vařit brambory bez pokličky
Pokud chcete brambory uvařit rovnoměrněji a rychleji, pak byste je měli vždy zakrýt pokličkou. Tím se totiž lépe akumuluje a udrží teplo a skutečně kvůli tomu nedojde k rozpadu brambor, i když je tento mýtus hodně rozšířený.
Tento efekt není totiž vůbec způsoben poklicí, ale tím, že jste brambory vložili do vroucí vody. Díky tomu se rychleji udělá vnější část a začne se rozpadat, než ta vnitřní dostane šanci být hotová. Naklepávání holého masa bez přikrytí
Nikdy byste neměli naklepávat maso, pokud jej předem nezakryjete sáčkem či potravinovou fólií.
Proč? Jedná se především o hygienu. Jakmile maso naklepáváte bez ochrany, tak se po okolí rozprsknou malé a vám neviditelné bakterie, které umí nasekat pěknou neplechu. Riskujete tím nepěkné nemoci.
Znáte další chyby v kuchyni, kterých se lidé často dopouštějí?
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Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz