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Rotvajler: vypadá jako vymahač, doma ale kontroluje hlavně to, jestli jste nezapomněli na mazlení

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Rotvajler má jednu zásadní komunikační nevýhodu: vypadá tak vážně, že mu člověk automaticky přidělí kariéru v organizovaném zločinu. Černá srst, rezavé znaky, široká hlava, svalnaté tělo a výraz psa, který by bez mrknutí oka zkontroloval vaše účetnictví za posledních pět let.
Rotvajler: vypadá jako vymahač, doma ale kontroluje hlavně to, jestli jste nezapomněli na mazlení

Rotvajler: vypadá jako vymahač, doma ale kontroluje hlavně to, jestli jste nezapomněli na mazlení

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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