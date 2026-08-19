Niklas Süle bral 266 milionů Kč ročně, kariéru ukončil ve 30 letech. Teď hraje devátou německou ligu

Dne 7. května 2026 zveřejnila Borussia Dortmund krátké oznámení: Niklas Süle končí profesionální kariéru. Žádná tisková konference, žádné drama. O dva měsíce později, 5. července, přibyl na webu malého klubu ze Sinsheimska příspěvek, který jeho autor označil za „nejspektakulárnější transfer v dějinách spolku“. Vítěz Ligy mistrů, pětinásobný šampion Bundesligy a 49násobný německý reprezentant podepsal za SV Tiefenbach, tým z okresní soutěže badenského fotbalového svazu.
Z Signal Iduna Parku na obecní hřiště
Kontrast je tak ostrý, že se vzpírá běžné sportovní logice. V Dortmundu nastupoval Süle před osmdesáti tisíci diváky, měl k dispozici lékařský tým, nutriční specialisty a celodenní tréninkový režim. V Tiefenbachu se první mužstvo schází v úterý a ve čtvrtek od sedmi večer na klubovém hřišti. Spoluhráči chodí přes den do práce. Jeden z nich je Süleho nejlepší kamarád, druhý kamarád vede tým jako trenér.
Soutěž, v níž bude Süle nastupovat, se oficiálně jmenuje bfv-Kreisliga Sinsheim. V regionálně rozvětvené německé pyramidě jde zhruba o osmý stupeň pod Bundesligou; označení „devátá liga“, které koluje médii, je zjednodušení, protože pod čtvrtou ligou se struktura štěpí podle spolkových zemí a okresů. Podstatné ale není číslo. Podstatné je, že mezi Süleho posledním bundesligovým zápasem a jeho novým angažmá leží propast, kterou běžný fotbalový příběh nezná.
Plat, který si většina Bundesligy neumí představit
Odkud se bere částka 266 milionů korun ročně? Veřejné databáze uvádějí Süleho poslední známý roční plat v Dortmundu na úrovni přibližně 10 milionů eur. Prostý přepočet dává ono české číslo. Jenže Sport Bild v červenci 2024 napsal, že skutečný výdělek činil kolem 14 milionů eur ročně, tedy zhruba 370 milionů korun. Klub ani hráč přesnou cifru nikdy veřejně nepotvrdili. Ať už to bylo 266, nebo 370 milionů, v Tiefenbachu se hraje zadarmo. Amatérský fotbal v Německu umožňuje jen drobné náhrady nákladů, žádné profesionální smlouvy.
Právě ten finanční polštář dělá z příběhu něco jiného než klasický pád z vrcholu. Süle si konec kariéry ve třiceti mohl dovolit. Většina hráčů Bundesligy ne.
Strach z třetího křížového vazu
V podcastu Spielmacher, kde konec kariéry sám oznámil, Süle popsal rozhodující okamžik. Po zápase v Hoffenheimu na jaře 2026 ucítil v koleni něco, co mu připomnělo říjen 2019, kdy si v dresu Bayernu přetrhl přední křížový vaz a vracel se půl roku. „Bál jsem se, že je to zase,“ řekl. Nebyl to křížový vaz, ale strach zůstal. Přidaly se k tomu chronické potíže posledních dvou sezon: svalové zranění lýtka v srpnu 2025 ho vyřadilo na dva měsíce a v poslední bundesligové sezoně odehrál jen jedenáct ligových zápasů.
Süle v podcastu mluvil otevřeně o tom, že chce ještě normálně fungovat: hrát si s dětmi, chodit bez bolesti, žít bez permanentního strachu z dalšího kolenního šoku. Rodina, zdraví, konec profesionálního mlýnku. Tři slova, která zní banálně, dokud si člověk neuvědomí, že je říká třicetiletý muž, který by v jiném těle mohl hrát vrcholový fotbal ještě pět let.
Rozlučka, která vyvrací narativ o pádu
Dne 9. května 2026, dva dny po oznámení konce, nastoupil Süle k poslednímu domácímu zápasu za Dortmund. Byl to jeho 300. start v Bundeslize. Stadion reagoval potleskem vestoje, fanoušci skandovali jeho jméno. Spoluhráč Nico Schlotterbeck to komentoval stručně: „Zdraví stojí nad sportem.“ Žádné rozpaky, žádné otázky, proč tak brzy. Jen respekt k rozhodnutí, které dávalo smysl každému, kdo viděl jeho zdravotní kartu.
Bilance, kterou za sebou nechal, není bilancí neúspěšného hráče: Liga mistrů 2020, pět titulů v Bundeslize, 299 bundesligových zápasů plus ten rozlučkový, 49 reprezentačních startů. Poslední roky ho limitovalo tělo, ne talent.
Fotbal bez byznysu
Süle sám svůj přesun do Tiefenbachu zarámoval jednou větou: chce zažít fotbal bez byznysu a bez peněz. V klubovém oznámení stojí, že ho do Tiefenbachu přitáhli dva nejbližší přátelé v týmu a skutečnost, že právě tam má svůj golfový klub. Žádný sentimentální návrat do mateřského oddílu, to se v primárních zdrojích nepotvrdilo. Spíš pragmatická volba místa, kde se cítí doma a kde ho nikdo nenutí do role celebrity.
Mediální efekt přesto přišel okamžitě. Příběh převzaly bundesliga.com, veřejnoprávní SWR i tagesschau. Okresní klub, který právě postoupil z Kreisklasse A, se přes noc stal celoněmeckým tématem. Na portálu Fussball.de je Tiefenbach veden v soutěžním přehledu pro sezonu 2026/27 v Kreislize Sinsheim i v okresním poháru. Nejde o exhibici. Jde o reálné amatérské angažmá.
V úterý a ve čtvrtek od sedmi večer trénuje na klubovém hřišti v Tiefenbachu muž, který před rokem bral víc než čtvrt miliardy korun ročně. Kolem něj stojí spoluhráči, kteří ho znají jako kamaráda, ne jako hvězdu. Právě to byl celou dobu smysl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner